Šeši Kretingos rajono tvenkiniai įžuvinti lydekomis

Pasak jos, žuvys paleistos į tris Kretingos dvaro tvenkinius, Vienuolyno, Rūdaičių ir Šukės tvenkinius.
Per šešerius metus į šiuos šešis rajono tvenkinius jau paleista per 7 tūkst. žuvų – lydekų, lynų, amūrų ir plačiakakčių.
Kretingos rajono vicemerė Vaida Jakumienė sako, kad kitąmet ketinama įžuvinti ir dar vieną rajono tvenkinį.
„Nuo kitų metų planuojame pradėti įžuvinti ir Lazdininkų tvenkinį. Šiuo metu laukiame Žemės ūkio ministerijos pritarimo parengtam šio tvenkinio įžuvinimo planui“, – pranešime cituojama vicemerė.
Žuvų įveisimo darbai finansuojami Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Šiemet tam skirti beveik 4 tūkst. eurų.
