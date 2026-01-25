Siekia didinti išmokas Klaipėdos seniūnaičiams

Seniūnaičiai savo veiklą vykdo neatlygintinai, todėl savivaldybės skiriama atsiskaitytina išmoka yra skirta kompensuoti su jų veikla susijusias išlaidas (telefono, interneto, transporto, kanceliarijos, pašto ir kt.).
Teigiama, kad dabartinis 70 eurų per mėnesį išmokos dydis nebeatitinka faktinių seniūnaičių patiriamų būtinųjų išlaidų, nes pastaraisiais metais augo prekių ir paslaugų kainos.
Todėl Klaipėdos seniūnaičiai kreipėsi į savivaldybę dėl išmokos didinimo iki 100 eurų per mėnesį.
Esą taip bus užtikrintas pagrįstas seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimas ir sustiprintos jų organizacinės galimybės bei motyvacija aktyviau atstovauti gyventojų interesams bei aktyviau dalyvauti seniūnaičių rinkimuose.
Atsiskaitymo už patirtas išlaidas tvarka nesikeistų – seniūnaičiai ir toliau atsiskaitytų už patirtas išlaidas, teikdami dokumentus savivaldybės administracijai.
Klaipėdoje yra 56 seniūnaitijos, jeigu visose seniūnaitijose būtų išrinkti seniūnaičiai ir kiekvienas jų pasinaudotų teise gauti išmoką, padidinus išmoką nuo 70 iki 100 eurų per mėnesį, metinis lėšų poreikis sudarytų apie 67,2 tūkst. eurų.
Tačiau šiuo metu Klaipėdos mieste yra išrinkti 35 seniūnaičiai.
Jei jų skaičius nesikeistų ir visi pateiktų prašymus atlyginti su veikla susijusias išlaidas, esant 70 eurų dydžiui, metinis poreikis būtų 29,4 tūkst. eurų, o padidinus išmoką iki 100 eurų per mėnesį, ši suma siektų apie 42 tūkst. eurų.
Tad papildomai reikėtų apie 12,6 tūkst. eurų per metus.
Belieka laukti miesto politikų pritarimo, kad šiemet būtų padidintos mėnesio išmokos seniūnaičiams.
Artimiausias Klaipėdos tarybos posėdis planuojamas sausio 29 d.
