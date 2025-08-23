Sinoptikai šilumos nežada

Jau šiandien numatomas lietus su perkūnija bei gūsiuose sustiprėsiantis iki 15–17 m/s šiaurės vakarų vėjas. Termometrų stulpeliai nepakils aukščiau 14–16 laipsnių padalos.
Trumpai, bet smarkiai su perkūnija ir žaibais gali palyti ir sekmadienį. Vis dar pūs žvarbus ir stiprokas, iki 18 m/s vėjas, naktį bus tik 10–12 laipsnių šilumos, dieną šils tik iki 14–16 laipsnių.
Pirmadienį šiaurės vakarų vėjas pamažu ims rimti, bet vis tiek dar išliks vidutinio stiprumo. Lietus numatomas ir dieną, ir naktį, oro temperatūra bus vos laipsniu aukštesnė nei sekmadienį.
Antradienį vėjas nesikeis, vis dar bus šaltas ir nemalonus, naktį, veikiausiai, lis, dieną tikėtinas trumpalaikis lietus. Naktį laukiama 12–14 laipsnių, dieną tikėtina 15–17 laipsnių šiluma.
Nuo trečiadienio dangus ims giedrytis, naktį galimi nedideli, dieną – nežymūs krituliai, oras dieną galbūt sušils iki 16–18 laipsnių.
Ketvirtadienį šiaurės rytų vėjas pamažu rims, jo greitis sumažės iki 5–10 m/s. Lietaus jau nesitikima, naktį termometrai rodys 11–13, dieną laukiama 18–20 laipsnių šiluma.
Kritulių nesitikima ir penktadienį, bet vėjas gali vėl pamažu sustiprėti iki 8–13 m/s. Turėtų būti giedra, tačiau šiaurės rytų vėjas nežada šilumos, naktį prognozuojama 12–14, dieną – apie 16–18 laipsnių.
Jei dabartinės orų prognozės nepakeis staiga pasikeitę vėjai, kitas šeštadienis atneš trumpalaikį lietų, naktį gali laikytis 13–15 laipsnių šiluma, dieną šils iki 17–19 laipsnių. Sekmadienį gali vėl sustiprėti vėjas, gūsiuose jo greitis sieks 15–17 m/s, dieną galimi nedideli krituliai, oro temperatūra greičiausiai nepasieks 20 laipsnių šilumos.
Ar paskutinėmis rugpjūčio dienomis dar galima tikėtis vasariškesnių orų, sinoptikai nelinkę prognozuoti.
Naujausi komentarai