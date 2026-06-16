Skelbiamas Klaipėdos rajono savivaldybės premijų už rajonui aktualius darbus konkursas

Baigiamieji darbai vertinimui premijoms gauti ir jų darbų vadovų rekomendacijos pateikiami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ PDF formatu, originalo spalva. Prie darbo pridedamas atskiras lapas, kuriame nurodomas autoriaus vardas, pavardė, kontaktai (telefonas ir elektroninis paštas).
Užregistruotus „E. pristatymas“ darbus priima patarėja, jaunimo reikalų koordinatorė Ona Bajorinienė, el. p. [email protected], tel. +370 630 34 386.
Darbų priėmimo terminas: 15 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt dienos.
Pateiktus darbus vertina darbų vertinimo komisija. Komisija į posėdžius kviečia darbų autorius ir darbų vadovus. Darbų autoriai žodžiu iki 7 minučių pristato pateiktus darbus komisijos nariams viešo komisijos posėdžio metu. Posėdyje nedalyvaujant darbo autoriui, darbą pristato universiteto atstovas.
Darbai yra vertinami vadovaujantis šiais kriterijais: darbo aktualumas Klaipėdos rajonui (1–5 balai); darbo pritaikomumas (1–5 balai); darbo novatoriškumas (1–5 balai).
Užbaigus vertinimus, sudaromas įvertintų darbų eiliškumas pagal įvertintų darbų surinktų balų vidurkį. Komisija kasmet rekomenduoja skirti 3 premijas už darbus, turinčius didžiausią balų vidurkį. Darbai su mažesniu nei 7 balų vidurkiu negali būti rekomenduojami premijoms gauti.
Informacija apie paskirtas premijas (darbų autorių vardas ir pavardė, darbo pavadinimas, informacija apie sutarčių pasirašymo terminą) skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt ir išsiunčiama universiteto vadovams ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo savivaldybės mero potvarkio pasirašymo dienos.
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