Statybininkų prospekte džiugina apšviestas daugiabutis

Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Aštuntas namas“ pirmininkas Antanas Paulauskas pasakojo, kad girliandomis namas puošiamas jau kelerius metus.
„Kiekvienais metais stengiamės, puošiamės. Stogdengių pagalbos nereikėjo, patys susitvarkėme. Girliandas nukabiname po švenčių, nes jas drasko vėjai, saulė ir lietus gali paveikti. Bet prieš kiekvienas šventes reikia lipti ant stogo ir užkabinti“, – pasakojo pirmininkas.
Iš viso ant šio namo stogo atbrailos įrengta 220 metrų ilgio šviečiančių girliandų juosta.
„Šešių laiptinių, penkių aukštų namas, todėl ir išeina toks metražas“, – skaičiavo A. Paulauskas.
Anksčiau namo gyventojai puošėsi tik laiptines, tačiau kilo mintis papuošti ir namo stogą.
„Nėra itin brangu, bet namas didelis. Bendrija taupo eksploatacines lėšas. 25 metrų ilgio juosta kainuoja apie 20 eurų“, – sakė A. Paulauskas.
Namo gyventojai patys sutaupė girliandos įrengimui.
„Turiu gerų, jaunų pagalbininkų. Patys užkabinome“, – juokėsi vyras.
Daugiabučio bendruomenei tik linksmiau, jog kalėdinėmis girliandomis sužibo visas namas.
„Reikia stengtis, kad gėrio būtų. Geriau šypsenomis ir geru žodžiu dalintis. Ir patiems smagiau, kai kalėdinė dvasia name tvyro“, – kalbėjo bendrijos pirmininkas.
Tačiau tai dar ne visas grožis, šiame name dar bus puošiamos laiptinės.
Naujausi komentarai