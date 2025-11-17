Svarbus žingsnis pokyčiams Klaipėdos miesto poliklinikoje: gautas statybos leidimas modernizacijai

„Atveriamas kelias didžiuliams infrastruktūros pokyčiams. Poliklinika yra nusidėvėjusi ir daugiau nei 40 metų joje nevyko jokie didesni atnaujinimo darbai, todėl šis žingsnis yra be galo svarbus užtikrinant tiek paslaugų kokybę pacientams, tiek medikų darbo sąlygas. Atnaujintos ir perplanuotos erdvės sudarys galimybes teikti dar daugiau klaipėdiečiams reikalingų paslaugų, pasiūlyti šiuolaikiškas ir patogias darbo sąlygas medikams, jaukią aplinką pacientams. Dar kartą noriu akcentuoti, kad šių pokyčių tikslas – sukurti stiprų, pilną paslaugų spektrą siūlantį sveikatos centrą, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad miesto sveikatos priežiūros centrai bus sukelti po vienu stogu. Tokių užmojų neturime ir siekiame stiprinti visas savivaldybės pavaldumo gydymo įstaigas“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Po modernizacijos planuojama didinti šeimos medicinos ir gydytojų konsultantų komandų, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų skaičių, teikti dienos stacionaro bei dienos chirurgijos paslaugas, plėsti fizinės medicinos reabilitacijos, laboratorijos ir radiologijos skyrių paslaugas.
Modernizacijos metu bus atnaujinta pastato išorė, gerokai praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, visiškai pertvarkytas vidinis išplanavimas, siekiant optimalaus pacientų srautų valdymo ir komforto. Įrengtos naujos erdvės pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros specialistams padės užtikrinti efektyvesnį darbą. Įrengta patogesnė registratūra padės pagerinti pacientų registravimo ir laukimo zonas, bus patobulintos skaitmeninės eilių valdymo sistemos.
Apšiltintas pastato fasadas, pakeistos inžinerinės sistemos padės sumažinti pastato eksploatacijos sąnaudas ir pagerinti mikroklimatą. Po modernizacijos poliklinikos patalpos ir įėjimai taps patogesni žmonėms su negalia.
Poliklinikos kolektyvui modernizacijos procesas bus ir nemažas iššūkis – net ir vykstant atnaujinimo darbams turės būti užtikrinta įstaigos veikla, teikiamos visos reikalingos paslaugos. Nepaisant laikinų nepatogumų, pokyčiai labai laukiami ir reikalingi.
„Tai istorinė diena ne tik mūsų komandai, bet ir visam Klaipėdos regionui. Modernizacija padės atliepti augantį klaipėdiečių poreikį gauti šiuolaikines ir kokybiškas paslaugas vienoje vietoje. Nors laukia laikini nepatogumai, galutinis rezultatas bus visiškai nauja, ergonomiška ir moderni gydymo įstaiga“, – pasidžiaugė Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiasis gydytojas dr. Jonas Sąlyga.
Pradėjus realius statybos darbus, poliklinika planuoja laikinai perskirstyti tam tikras paslaugas, siekiant, kad pacientai patirtų kuo mažiau nepatogumų. Detali informacija apie laikinus pokyčius gyventojams bus pateikiama atskirais pranešimais poliklinikos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle.
Tikimasi, kad modernizacijos darbai bus baigti iki 2028 metų vidurio. Projektą įgyvendins Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, dalį remonto darbų padengs Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projektui numatoma skirti 10,6 milijono ES lėšų.
1979 metais duris atvėrusi Klaipėdos miesto poliklinika iki šiol nebuvo sulaukusi didesnio ar kapitalinio pastato remonto.
Klaipėdos miestas taip pat planuoja kitų įstaigų atnaujinimą. Numatomos naujo pastato Slaugos ligoninei statybos, planuojama, kad nauja ligoninė iškils Šiaurės prospekte. Taip pat bus vertinamos galimybės šalia esančiuose sklypuose statyti ir kitus miesto gydymo įstaigų pastatus – Jūrininkų poliklinikos bei Psichikos sveikatos centro.
