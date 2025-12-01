Skelbia poliklinikų darbo laiką per šventes

Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, siekiant padidinti skubios medicininės pagalbos prieinamumą gyventojams, gruodžio 26 dieną Antakalnio, Centro, Karoliniškių, Naujosios Vilnios ir Šeškinės poliklinikų šeimos gydytojai ir gydytojo odontologai dirbs iki 16 valandos.
Iki 12 val. pagalba bus teikiama Grigiškių sveikatos priežiūros centre ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Šeimos medicinos centre.
Minėtos Vilniaus poliklinikos gruodžio 24–25 dienomis bei sausio 1-ąją bus uždarytos.
Sostinės savivaldybė taip pat primena, jog nuo 16 val. šeštadieniais ir šių metų antrąją Kalėdų dieną dėl skubios medicininės pagalbos galima kreiptis į Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos kabinetą. Jis dirbs iki 22 valandos.
Kitomis Kalėdų švenčių dienomis, sausio 1-ąją ir sekmadieniais jis dirbs nuo 10 iki 20 valandos.
„Privačių šeimos gydytojų centrų ar kabinetų pacientai dėl darbo laiko šeštadieniais turi teirautis sveikatos priežiūros įstaigose, prie kurių yra prisirašę“, – BNS pridūrė miesto savivaldybė.
Vilniaus savivaldybė pabrėžia, kad jei žmonės susiduria su lengvesniais sveikatos sutrikimais, atėjo laikas tęstiniam vaistų išrašymui ar norima pratęsti nedarbingumo pažymėjimą, reikėtų sulaukti darbo dienos ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Klaipėdos savivaldybė BNS nurodė, jog miestui priklausančių poliklinikų darbo laikas šventiniu laikotarpiu nesikeis, bus dirbama įprastu laiku.
Gruodžio 24–26 dienomis ir sausio 1-ąją Klaipėdos miesto poliklinika, Jūrininkų sveikatos priežiūros centras ir Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras nedirbs.
„Ne darbo metu poliklinikose prisirašę pacientai skubios pagalbos paslaugas gauna Klaipėdos respublikinėje ligoninėje ir Klaipėdos vaikų ligoninėje“, – teigė savivaldybės Sveikatos ir šeimos skyriaus vedėja Auksė Baltuonienė.
Kauno miesto poliklinikos direktoriaus pavaduotojas medicinai Raimundas Micka taip pat patvirtino BNS, jog šventinėmis dienomis gydymo įstaiga nedirbs, šiomis dienomis pagalba bus teikiama LSMU Kauno ligoninės bei LSMU ligoninės Kauno klinikų priėmimo skyriuose.
Naujausi komentarai