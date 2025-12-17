 Skelbiami parduotuvių darbo laikai šventiniu laikotarpiu

2025-12-17 19:00
LNK.lt, DMN inf.

Artėjant didžiosioms žiemos šventėms, prekybos tinklai skelbia, kad keičiasi jų darbo laikas. Per Kūčias, Kalėdas, Naujųjų metų išvakares ir pirmąją metų dieną dalis parduotuvių dirbs trumpiau, o kai kurios durų neatvers visai.

Gruodžio 24-oji – Kūčios

„Rimi“ – dirbs iki 20 val.

„Iki“ – dirbs iki 18 val.

„Maxima“ – dirbs iki 20 val.
(išskyrus parduotuvę prekybos centre „CUP“ Vilniuje, Upės g. 9 – ji dirbs iki 18 val.)

„Lidl“ – dirbs iki 18 val.

„Norfa“ – dirbs dar trumpiau – iki 18 val.

„Depo“ – Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune dirbs 7.30–17 val., Panevėžyje ir Šiauliuose – 8–17 val.

„Senukai“ – dirbs 9–15 val.

Gruodžio 25-oji – pirmoji Kalėdų diena

„Rimi“ – nedirbs.

„Iki“ – nedirbs.

„Maxima“ – nedirbs visoje Lietuvoje.

„Lidl“ – nedirbs visoje Lietuvoje.

„Norfa“ – nedirbs.

„Depo“ – nedirbs.

„Senukai“ – nedirbs.

Gruodžio 26-oji – antroji Kalėdų diena

„Rimi“ – dirbs nuo 9 iki 21 val.

„Iki“ – dirbs nuo 9 iki 20 val.

„Maxima“ – dirbs nuo 9 val.

(išskyrus „Maximą“ prekybos centre „CUP“ Vilniuje, Upės g. 9 – ji atsidarys 8 val.)
„Lidl“ – dirbs nuo 9 iki 21 val.

„Norfa“ – dirbs nuo 10 val.

„Depo“ – dirbs 9–20 val.

„Senukai“ – nedirbs.

Gruodžio 31-oji – Naujųjų metų išvakarės

„Rimi“ – dirbs iki 21 val.

„Iki“ – dirbs nuo įprastos ryto darbo valandos iki 20 val.

„Maxima“ – dauguma parduotuvių dirbs iki 21 val.
(išskyrus parduotuves, kurios įprastai dirba iki 20 val., ir „Maximą“ prekybos centre „CUP“ Vilniuje, Upės g. 9 – ji veiks iki 19 val.)

„Lidl“ – dirbs iki 20 val.

„Norfa“ – dirbs iki 20 val.

„Depo“ – Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune dirbs 7.30–17 val., Panevėžyje ir Šiauliuose – 8–17 val.

„Senukai“ – dirbs 8–17 val.

Sausio 1-oji – Naujieji metai

„Rimi“ – dirbs 47 budinčios parduotuvės.

„Iki“ – 30 parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose dirbs nuo 10 iki 20 val.

„Maxima“ – nedirbs.

„Lidl“ – nedirbs.

„Norfa“ – nedirbs.

„Depo“ – nedirbs.

„Senukai“ – nedirbs.

Kaip per šventes dirbs „Akropoliai“ ir juose esančios parduotuvės?

Gruodžio 24 d. – Kūčios

Visi „Akropoliai“ (Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių) dirbs iki 17 val.

Išimtys:

„Maxima“ Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose – iki 19 val.

„Eurovaistinė“:

  • Vilniuje – iki 19 val.

  • Klaipėdoje ir Šiauliuose – iki 18 val.

„Ermitažas“ Vilniuje – iki 18 val.

Bankai ir kino teatras Vilniuje – iki 16 val.

Gruodžio 25 d. – pirmoji Kalėdų diena

Visi „Akropoliai“ – nedirbs.

Gruodžio 26 d. – antroji Kalėdų diena

Parduotuvės ir paslaugos – 10–21 val.

Restoranai ir kavinės – 10–22 val.

„Maxima“ ir „Eurovaistinė“ – nuo 9 val.

„Eurovaistinė“:

  • Šiauliuose – iki 20 val.

  • Klaipėdoje – iki 21 val.

„Ermitažas“ Vilniuje – 9–22 val.

Kino teatrai ir ledo arenos – įprastu grafiku (Šiaulių ledo arena – iki 22 val.)

Bankai:

  • Vilniuje ir Klaipėdoje – nedirbs

  • Šiauliuose – dirbs trumpiau

Gruodžio 31 d. – Naujųjų metų išvakarės

Parduotuvės, restoranai, „Maxima“, „Eurovaistinė“, „Ermitažas“ – iki 19 val.

Bankai:

  • Vilniuje ir Šiauliuose – iki 19 val.

  • Klaipėdoje – iki 18 val.

Ledo arenos:

  • Vilnius – iki 19.30 val.

  • Klaipėda ir Šiauliai – iki 19 val.

Kino teatrai:

  • Vilnius – iki 16 val.

  • Klaipėda – iki 19 val.

  • Šiauliai – iki 20 val.

Sausio 1 d. – Naujieji metai

Parduotuvės, bankai ir paštai – nedirbs.

Restoranai:

  • Vilniuje ir Klaipėdoje – 12–22 val.

  • Šiauliuose – nedirbs

Kino teatrai – 12–22 val.

Boulingas (Klaipėda, Šiauliai) – 12–22 val.

Ledo arena:

  • Vilniuje – 12–21 val.

  • Klaipėdoje ir Šiauliuose – nedirbs

Įėjimai sausio 1 d.:

  • Vilnius – tik per 3 ir 4 įėjimus

  • Klaipėda – tik per „Čiuožyklos“ (4) įėjimą

  • Šiauliai – tik per „Pramogų“ įėjimą (3 aukštas)

