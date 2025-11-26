Didmiesčių „Akropoliai“ skelbia, kaip dirbs parduotuvės per šventes: spėkite pasiruošti

Kauno „Akropolis“
Artėjant didžiosioms metų šventėms, Kauno „Akropolis“ skelbia, kaip keisis prekybos centro ir jame įsikūrusių prekybos ir paslaugų vietų darbo laikas. Pirmąją Kalėdų dieną centras nedirbs, per Kūčias veiks trumpiau, antrąją Kalėdų dieną pakeitimai bus minimalūs, Naujųjų metų išvakarėse darbo laikas taip pat bus trumpesnis, o sausio 1-ąją duris lankytojams atvers tik kino teatras.
„Sprendimas trumpinti darbo laiką šventiniu laikotarpiu jau tapo įprasta ir teigiamai vertinama didžiųjų metų švenčių tradicija. Taip siekiame, kad ir pas mus dirbantys darbuotojai, ir lankytojai galėtų atsikvėpti nuo intensyvaus ritmo bei skirti laiko poilsiui“, – sakė Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė.
Pasak B. Kuodytės, šiemet norisi priminti ne tik apie dovanas kitiems, bet ir apie dėmesį sau: „Šventiniu laikotarpiu daugelis savo energiją skiria kitiems – rūpinasi dovanomis, vaišių stalu, namų puošimu. Be abejonės, tai svarbu, tačiau mūsų linkėjimas – per šias Kalėdas labiausiai mylėti save. Tai priminimas šiame pasiruošimo maratone stabtelėti bei atsigręžti į savo norus. Būtent todėl kviečiame lankytojus apsipirkimą susiplanuoti iš anksto ir šventes pasitikti taip, kaip iš tiesų norisi.“
Darbo laikas per Kalėdas
Per Kūčias, gruodžio 24-ąją, Kauno „Akropolyje“ esančios parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, restoranai, kavinės, „Eurovaistinė“ ir kino teatras „Forum Cinemas“ dirbs trumpiau – iki 17 val., „Vynoteka“ dirbs iki 19 val., „Maxima XXX“ lankytojų lauks iki 20 val. Pirmąją Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, Kauno „Akropolis“ nedirbs.
Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, „Maxima XXX“ ir „Eurovaistinė“ darbą pradės valanda vėliau – nuo 9 val. ryto ir dirbs įprastai. Visos kitos parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, restoranai ir kavinės dirbs įprastu ritmu.
Darbo laikas per Naujuosius
Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, Kauno „Akropolyje“ esančios parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, restoranai, kavinės, „Eurovaistinė“ ir kino teatras „Forum Cinemas“ dirbs trumpiau – iki 19 val., „Vynoteka“ dirbs iki 20 val., „Maxima XXX“ lankytojų lauks iki 21 val.
Sausio 1-ąją Kauno „Akropolyje“ nedirbs parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, restoranai ir kavinės. Lankytojams duris atvers tik kino teatras „Forum Cinemas“, kuris lankytojų lauks nuo 13 iki 22 val. (patekimas į kino teatrą – per trečio aukšto 3C įėjimą).
Kitų miestų „Akropolių“ darbo laikas
Per Kūčias ir Naujųjų metų išvakarėse Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių prekybos centrų parduotuvės ir paslaugų vietos dirbs irgi trumpiau.
Gruodžio 24-ąją dauguma „Akropoliuose“ veikiančių restoranų, parduotuvių, paslaugų teikimo vietų ir pramogų erdvių dirbs iki 17 val., o „Maxima“ parduotuvės – iki 20 val.
Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, restoranai, parduotuvės, pašto skyriai, taip pat „Eurovaistinės“ ir „Ermitažas“ Vilniuje darbą baigs 19 val., trumpiau veiks ir kai kurių bankų skyriai. „Maxima“ parduotuvės visuose miestuose dirbs iki 21 val.
Pirmąją Kalėdų dieną visi trys „Akropoliai“ nedirbs, išskyrus juose veikiančius sporto klubus. Gruodžio 26 dieną dauguma parduotuvių ir paslaugų vietų dirbs įprastai.
Sausio 1-ąją neveiks „Akropoliuose“ esančios parduotuvės, pašto ir bankų skyriai, vaistinės, taip pat dalis pramogų vietų.
