Šventajai –117 tūkst. eurų paskola katilinės atnaujinimui

2026-01-25 11:03
BNS inf.

Šventosios katilinės atnaujinimui nacionalinis plėtros bankas ILTE paskolino 117 tūkst. eurų. Numatoma, kad modernesnė katilinė šildys daugiabučius, mokyklą ir darželį.

ILTE ir „Palangos šilumos tinklai“ pasirašė lengvatinės paskolos sutartį. Projektas leis šilumą gaminti efektyviau ir mažinant iškastinio kuro naudojimą, pranešė bankas.

Pasak įmonės atstovės Giedrės Juršėnės, iki šiol Šventojoje šiluma buvo gaminama dujiniais katilais, kurie vasarą dirbo neefektyviai dėl mažų apkrovų, dažnų paleidimų ir stabdymų, todėl įrangos efektyvumas buvo ribotas, o sąnaudos – didesnės.

„Šventosios gyventojams šis projektas pirmiausia reiškia stabilesnę ir ilgalaikėje perspektyvoje palankesnę šilumos kainą. Kartu mažiname priklausomybę nuo gamtinių dujų ir prisidedame prie švaresnės, tvaresnės gyvenamosios aplinkos kūrimo,“ – pranešime sakė G. Juršėnė.

Siekiant padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei sumažinti dujų vartojimą katilinėje bus įrengti trys bendros 300 kW galios oras–vanduo tipo kompresoriniai šilumos siurbliai, taip pat trys akumuliacinės talpos.

Skaičiuojama, kad nauji šilumos siurbliai per metus pagamins apie 874 MWh šilumos energijos, ji aprūpins šiluma 10 daugiabučių namų (256 butų), mokyklą, vaikų darželį „Sigutė“, ambulatoriją ir socialinių paslaugų centrą.

Prognozuojama, kad gamtinių dujų vartojimas sumažės apie 1,5 tūkst. MWh per metus.

