Šviesų festivalis: roges ruošia vasarą

2025-08-10 05:00
Asta Dykovienė

Lietuvos ir užsienio menininkai, dizaineriai, apšvietimo profesionalai, studentai bei švietimo įstaigos kviečiamos teikti paraiškas kitų metų jau dešimtajam Klaipėdos šviesų festivaliui, vyksiančiam vasario 19–21 d. Festivalio tema – „Perėjimai“ kvies analizuoti nenutrūkstamas kaitas mūsų gyvenime – tiek vidines, tiek išorines.

Investicijos: šių metų Šviesų festivaliui Klaipėdos savivaldybė skyrė 200 tūkst. eurų, už kuriuos buvo įrengtos 26 instaliacijos. / „Facebook“ paskyros „Klaipėdos šviesų festivalis“ nuotr.

Dar nepasibaigus vasarai, Šviesų festivalio organizatoriai kviečia tapti renginio dalimi ir ryškiausiam artėjančios žiemos renginiui siūlyti iki šiol nepristatytus unikalius arba kartotinius projektus.

Nors didžioji dalis festivalio projektų vyks lauke, pasiūlymai galimi ir tinkantys vidaus erdvėms.

2026-ųjų festivalio tema – „Perėjimai“, kviečianti aprėpti laiko tėkmę ir jos žymes žmogaus patirtyje: nuo metų laikų kaitos iki vaikystės ir brandos.

Anot festivalio organizatorių, tema aktuali tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame lygmenyje. Juolab 2026-ieji Klaipėdoje skelbiami Socialinės atsakomybės metais.

Tad visi norintieji kviečiami paraiškas teikti iki rugsėjo 7 d.

Projektus atrinks komisija, sudaryta iš viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“, Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyriaus ir meno bendruomenės atstovų.

Festivalis vyks 2026 m. vasario 19–21 d. 18–23 val. Kai kurios instaliacijos gali būti eksponuojamos ilgiau, jei jos bus atsparios oro pokyčiams ir nereikalaus priežiūros.

Atrenkant meno kūrinius bus atsižvelgiama į vizualinį ir emocinį poveikį, novatoriškumą, pateiktos temos išpildymą, techninius įrengimo reikalavimus, garsinį apipavidalinimą, jūrinius ar klaipėdietiškus akcentus, ekologiškus ir tvarius sprendimus, tinkamumą didelėms žmonių masėms.

