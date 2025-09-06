„Švyturio“ arenoje – vaikų antplūdis

Vaikai renkasi, ką norėtų veikti po pamokų, tėvai bando jiems padėti. Kiekviena užklasinę veiką organizuojanti įstaiga bando prisikviesti pačius gabiausius ir labiausiai besidominčius vaikus.
Arenos prieigos šeštadienį dūzgia, kaip avilys vidurvasarį. Vos po valandos nuo būrelių ir sporto mugės pradžios čia buvo minia žmonių, didžioji dauguma jų – jauni žmonės, vedini savo mokyklinio amžiaus vaikais.
Kaip susigaudyti, kokia veikla vaikui labiausiai patiktų ir tiktų? Apie tai daugiausia informacijos suteikia būrelių vadovai bei treneriai. Tėvams kyla daugybė klausimų, o vaikų akys – kupinos susižavėjimo.
Kad atsakymai į visus klausimus būtų rasti kuo greičiau, mugės organizatoriai surengė profesionalių lektorių pašnekesius bei pranešimus įvairiomis vaikų auklėjimo temomis.
Viso renginio metu iki pat 17 val. vyksta šokių, muzikos, sporto būrelių narių pasirodymai bei kiti interaktyvūs pristatymai.
