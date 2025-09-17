Tarptautinis festivalis „Inkultūracija“ atvėrė duris

Šiemet dominuoja barokas
Pirmasis renginys Klaipėdos galerijoje tapo įžanga į turiningą programą, kuri laukia klaipėdiečių ir miesto svečių artimiausiomis savaitėmis.
Įvadinėse lyrinės poezijos varžytuvėse dalyvavo rašytojas ir vertėjas dr. Laurynas Katkus, kuris atstovavo vokiečių poeto Simono Dacho kūrybai, bei aktorius Vytautas Kairys, skaitęs Gintaro Grajausko, Rolando Rastausko bei Henriko Radausko eilėraščius.
Susirinkusieji liko maloniai nustebinti – tekstus autoriai ne tik skaitė, bet ir pavertė dainomis, o eilės buvo deklamuojamos ypač originaliai bei teatrališkai.
Žiūrovai vienbalsiai nusprendė, kad varžytis, kuri poezija gražesnė, yra beprasmiška – kiekvienas kūrėjas yra unikalus.
„Įvadinis susitikimas daromas tam, kad praneštume, kokia festivalio tema šiais metais laukia. Lietuvoje šiemet yra baroko metai, o mes nusprendėme patyrinėti, kiek to baroko liko šiuolaikinėje kultūroje, literatūroje. O kas yra geresnis baroko atstovas Klaipėdoje, jeigu ne Simonas Dachas?“ – teigė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos kultūros programų vadovė Daiva Nakrošienė.
Bus knygų mugė
Renginiai vyks rugsėjo 30 – spalio 4 dienomis.
Festivalis, kaip ir kasmet, neapsiriboja viena erdve – renginiai vyks tiek bibliotekoje, tiek miesto kultūrinėse erdvėse, o publika kviečiama ne tik stebėti, bet ir aktyviai dalyvauti.
Pasak D. Nakrošienės, šiemet laukia netikėtumų kupinas Beno Šarkos performansas, šiuolaikinė poezijos ir muzikos sintezė „Pargriautas barokas“, šviesaus atminimo rašytojo R. Rastausko pagerbimo vakaras, įvairios parodos ir daug kitų renginių.
Spalio 4-ąją „Hofo“ angare, nuo 11 iki 18 val., šurmuliuos knygų mugė, kur susiburs net 26 leidėjai ir vyks susitikimai su rašytojais bei knygų pristatymai.
Vainikuos koncertas
Organizatoriai žada ir slaptą renginį, į kurį pateks tik užpildžiusieji specialią anketą
„Vietų skaičius yra ribotas ir į renginį pateks tik tie, kurie užpildys anketą – jiems bus žinoma tik renginio vieta bei laikas, tačiau niekas nežinos, nei kas ten vyks, nei kokie bus svečiai“, – intrigavo D. Nakrošienė.
Fotografijos mėgėjai galės išbandyti save konkurse „Baroko atspindžiai“, o gražiausios nuotraukos autoriui atiteks unikali keramikos skulptūrėlė, dedikuota šviesiam Laimos Pačebutienės atminimui.
Festivalį vainikuos eksperimentinio džiazo grupės „Chalat Jazz“ pasirodymas.
