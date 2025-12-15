Teismas turės iš naujo spręsti dėl „Gargždų geležinkeliui“ neskirtų pajėgumų

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gruodžio 10 dieną grąžino pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti ginčą dėl geležinkelių infrastruktūros valdytojos „LTG Infra“ įsakymų ir tinklo nuostatų, pranešė LVAT.
LVAT iš dalies tenkino „Gargždų geležinkelio“ ir „LTG Infra“ skundus ir panaikino dalį Vilniaus apygardos administracinio teismo (dabar – Regionų administracinis teismas) 2022 metų balandžio 13 dienos sprendimo, jog „LTG Infra“ įsakymai buvo nemotyvuoti.
„Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo išnagrinėjęs kitų pareiškėjo („Gargždų geležinkelio“ – BNS) ir atsakovo („LTG Infra“ – BNS) argumentų dėl ginčijamų įsakymų neteisėtumo, ši bylos dalis grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo“, – teigė LVAT.
Pirmos instancijos teismas 2022 metais iš dalies patenkino „Gargždų geležinkelio“ skundą ir panaikino Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ir „LTG Infra“ įsakymus, nes neaiškūs jų priėmimo motyvai, tačiau, anot teismo, tai nereiškia, jog „LTG Infra“ ir RRT įpareigojamos priimti priešingą sprendimą.
Anot LVAT, „Gargždų geležinkelis“ ginčijo „LTG Infra“ įsakymus dėl atsisakymo skirti pajėgumus ir „LTG Infra“ priimtus Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2020–2021 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatų pakeitimus.
LVAT atkreipė dėmesį į tai, kad pajėgumai turi būti skiriamai laikantis nediskriminavimo, ekonomiškumo, lygiateisiškumo principų. Tai, anot teismo, įpareigoja „LTG Infrą“ motyvuoti sprendimą, kad įmonė, dėl kurios sprendžiama, galėtų suprasti jo pagrindą ir motyvus.
LVAT taip pat konstatavo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog „LTG Infra“ tinklo nuostatai nelaikytini norminiu administraciniu aktu ir šiuo pagrindu nepagrįstai atsisakė nagrinėti „Gargždų geležinkelio“ skundo dalį dėl jų pakeitimų teisėtumo, todėl ši bylos dalis taip pat buvo grąžinta teismui nagrinėti iš naujo.
Kaip rašė BNS, „Gargždų geležinkelis“ 2020 metų balandį pateikė paraišką, tačiau „LTG Infra“ atsisakė ją tenkinti pranešdama, jog paraiška konfliktavo su kito pareiškėjo prašomais pajėgumais, o infrastruktūros dalys yra perpildytos.
