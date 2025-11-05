LVAT: „Elektra man“ nubausta pagrįstai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) spalio 29 dieną galutinai pripažino, kad Vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagrįstai skyrė baudą. Teismas atmetė „Elektros man“ skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikto nepakeistą.
LVAT pažymėjo, kad „Elektra man“, patyrusi nenumatytų trukdžių, privalėjo iš karto informuoti vartotojus apie situaciją ir ieškoti kompromiso, bet ne vienašališkai atidėti terminą, o vėliau iš viso atsisakyti vykdyti sutartį.
„Nors pareiškėjas savo veiksmus bandė pateisinti teigdamas, kad neplanuotai užtruko žemės sklypo ribų tikslinimo darbai, tačiau jis iki 2022 metų balandžio apie tai vartotojų neinformavo. Be to, rašytiniai įrodymai patvirtino, jog pareiškėjas siūlė vartotojams sutikti ne tik su sutarties terminų pratęsimu, bet ir su žymiai didesne saulės elektrinės kaina nei buvo numatyta preliminarioje sutartyje“, – skelbia LVAT.
2021 metais „Elektra man“, pasinaudodama internetinės platformos saulėsparkai.lt ir „Ignitis“ paslaugomis, siūlė vartotojams pirkti saulės elektrines įsipareigodama, kad jos bus įrengtos ir perduotos 2022 metų gegužės pabaigoje.
Tuomet buvo sudarytos 82 preliminarios sutartys, tačiau 2022-ųjų balandį įmonė informavo vartotojus, kad sutarčių terminas pratęsiamas trims mėnesiams, o liepą jį dar kartą pratęsė iki 2023 metų kovo. Po to įmonė nutarė nutraukti sutartis teigdama, kad nepadidinus projekto kainos jis tampa komerciškai neįmanomas.
Tarnyba 2023 metų rugpjūtį nustatė, kad „Elektra man“ neįvykdė įsipareigojimų klientams, nutraukė sutartis, suklaidino vartotojus ir taip pažeidė nesąžiningos veiklos draudimą.
