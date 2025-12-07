 Toliau reanimuojamas Biržos tiltas

Toliau reanimuojamas Biržos tiltas

2025-12-07 12:00
Asta Dykovienė

Prieš pusketvirto mėnesio, keliant Biržos tiltą, viena jo dalis nenusileido. Nuo tada prasidėjusios bėdos nesibaigia. Dabar, nustačius, kad visa ko priežastis – gedimas tilto pakėlimo mechanizme, imtasi rangovo paieškų. O kol tiltas nesutvarkytas, stengiamasi mažinti apkrovas, pro jį vienu metu leidžiant važiuoti tik vienam autobusui.

Situacija: šiuo metu vyksta rangovų apklausa dėl Biržos tilto pakėlimo mechanizmo išardymo, defektavimo ir sutvarkymo.
Situacija: šiuo metu vyksta rangovų apklausa dėl Biržos tilto pakėlimo mechanizmo išardymo, defektavimo ir sutvarkymo. / Astos Dykovienės nuotr.

Tilto problemos prasidėjo dar šių metų rugpjūčio 22-osios naktį, kai buvo bandoma patikrinti, ar jo pakėlimo mechanizmai veikia sklandžiai.

Jį nuleidžiant, įstrigo viena tilto pusė.

Pradžioje manyta, jog sugedo elektros variklis, kuris dar tą patį savaitgalį buvo demontuotas, sutvarkytas ir kitą dieną pastatytas į vietą.

Tada vėl pamėginta pakelti tiltą, tačiau nepavyko. Tuomet nuspręsta, kad problema galbūt yra reduktoriuje.

Buvo ardomas tilto reduktorius.

Meistrai atidavė suremontuotas detales, tilto prižiūrėtojai jas sumontavo ir prieš porą mėnesių buvo suplanuotas dar vienas pakėlimas, tikrinant, kaip tiltas veikia.

Tačiau ir tą sykį jis nepakilo, dabar jau kita jo dalis.

„Šiuo metu vyksta rangovo apklausa dėl tilto pakėlimo mechanizmo išardymo, defektavimo ir sudėjimo. O jei rasime lūžusių detalių, tai užsakysime tas detales. Kiek viskas užtruks? Priklausys nuo to, kaip greitai gausime naujas detales. Tai nėra standartiniai gaminiai, juos reikia užsakyti individualiai“, – teigė Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.

Tilto šiuo metu stengiamasi per daug neapkrauti, jei vienas autobusas važiuoja, kitas stengiasi palaukti, kol tas pravažiuos.

„Išleidome potvarkį, kad dabar vienu metu tik vienas autobusas tiltu važiuotų, norime mažinti apkrovas. Šiaip, kai tiltas buvo statomas, juo važiuodavo arkliukų traukiami vežimai ir vienas kitas nedidelis sunkvežimis, dabar laikai kiti. Kai sutvarkysime tiltą, žiūrėsime, ar paliksime, ar nuimsime tuos ribojimus“, – teigė A. Kamarauskas.

Šiame straipsnyje:
Biržos tiltas
tilto gedimas
pakėlimo mechanizmas
rangovų paieška

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų