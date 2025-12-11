 Transporto priemonių stovėjimas Kretingos Rotušės aikštėje – ribojamas

Transporto priemonių stovėjimas Kretingos Rotušės aikštėje – ribojamas

2025-12-11 09:36
Kretingos r. savivaldybės inf.

Kretingos miesto Rotušės aikštėje prieš daug metų buvo įrengtas kelio ženklas, ribojantis transporto priemonių stovėjimo laiką iki 4 val. (darbo dienomis nuo 8.30 iki 17 val.). Šis sprendimas buvo priimtas tam, kad aikšte nemokamai galėtų naudotis kuo daugiau miesto gyventojų ir svečių.

Transporto priemonių stovėjimas Kretingos Rotušės aikštėje – ribojamas / Kretingos r. savivaldybės nuotr.

Įrengus kelio ženklą „Stovėjimas ribotą laiką“, vairuotojai privalo už priekinio automobilio stiklo aiškiai matomoje vietoje palikti informaciją apie transporto priemonės atvykimo laiką. Šis reikalavimas numatytas Kelių eismo taisyklėse ir galioja visoje Lietuvoje – tai nėra Kretingos rajono savivaldybės priimta tvarka.

Pabrėžtina, kad administracinės baudos už reikalavimų nesilaikymą taikomos pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą – ne Savivaldybės sprendimu.

Primename, kad transporto priemonių stovėjimo laiką ribojantis ženklas įrengtas ir dar keliose Kretingos miesto automobilių stovėjimo aikštelėse – Vilniaus, Savanorių gatvėse, Kretingos muziejaus stovėjimo aikštelėje, kai kurių parduotuvių stovėjimo aikštelėse, prie ugdymo įstaigų ir kt.

Prašoma gyventojų būti atsakingiems ir laikytis Kelių eismo taisyklių, paliekant automobilius šiose aikštelėse.

Šiame straipsnyje:
Kretingos Rotušės aikštė
transporto priemonės
stovėjimo aikštelė

