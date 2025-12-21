Priėmė sprendimą: laikinai nedidins

Kainų valdymas
Anot projekto teikėjų, pakeitimais siekiama išvengti reikšmingo gazolių kainų augimo 2026 m.
Seime pritarta laikinai metams – 2026-iesiems – nedidinti CO2 dedamosios gazoliams, kuriems taikomas standartinis akcizų tarifas – ši dalis ir toliau sudarys 53,6 euro už 1 tūkst. l.
Taip pat nuspręsta perpus sumažinti šią dedamąją šildymui skirtiems gazoliams, naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, išskyrus gamtines dujas – vietoje numatytų 122,4 eurų už 1 tūkst. l kitais metais bus taikomas 66,8 eurų akcizas.
Stabdomas ir saugumo dedamosios augimas žemės ūkyje naudojamiems gazoliams, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse sektorius – paliekama šiuo metu galiojanti 25 eurų už 1 tūkst. l dedamoji.
Už Akcizų įstatymo pakeitimus antradienį po priėmimo balsavo 70 Seimo narių, prieš buvo vienas.
Neišspręs problemos?
Nors pirminį projektą teikė Vyriausybė, Seimas pritarė pagal parlamentarų siūlymus koreguotiems pokyčiams.
Finansų ministerija Seimą ragino laikinai stabdyti CO2 dedamosios augimą tik dyzelinui, tačiau parlamentas pritarė valdančiųjų aušriečių projektui jo nekeisti ir žemės ūkio gazoliams bei SND.
Pagal Akcizų įstatymą, kitąmet pastovioji akcizo dalis dyzelinui kils nuo 466 eurų iki 500 eurų už 1 tūkst. l, bendrasis akcizas – nuo 519,6 eurų iki 553,6 eurų už 1 tūkst. l (augs 6,5 proc.)
Opozicijai priklausančių liberalų atstovas Simonas Gentvilas parlamentui siūlė nekeisti dar Ingridos Šimonytės vadovaujamos Vyriausybės kadencijoje priimtų naftos dujų, gazolių akcizų bei CO2 ir saugumo dedamųjų.
Anot parlamentaro, dabartinių valdančiųjų siūlymai nepadės spręsti problemų dėl sumažėjusio tranzito srauto susigrąžinimo į Lietuvą, taip pat didins pajamų skylę biudžete.
„Šitas pasiūlymas yra išsigelbėjimas, kad mes neturėtume 110 mln. eurų netekčių biudžete, tarp jų ir gynybai“, – posėdyje aiškino jis.
Visgi šis siūlymas Seimo salėje nesvarstytas, nes, anot parlamento vadovo Juozo Oleko, jo nepalaikė 29 Seimo nariai.
Kompensuoti kitais tarifais
20-oji Vyriausybė savo programoje įsipareigojo laikinai sustabdyti akcizo dyzeliniam kurui didėjimą.
Anksčiau premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad sustabdžius kuro akcizo didinimą galėtų būti sušvelninti infliaciniai procesai, o biudžeto praradimai galėtų būti kompensuoti didesniais tarifais apmokestinant tabaką ar alkoholį.
Pagal pernai Seime priimtą Valstybės gynybos fondo paketą, akcizas visam kurui nuo metų pradžios pakeltas 6 centais už litrą – įvesta vadinamoji saugumo dedamoji.
