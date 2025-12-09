Seimas linkęs nedidinti dyzelino ir dalies kito kuro akcizo CO2 dedamosios

Parlamentas antradienį po svarstymo 73 jo nariams balsavus už, 30 – prieš bei aštuoniems susilaikius pritarė Vyriausybės teiktoms, tačiau Ekonomikos komiteto pakoreguotoms Akcizų įstatymo pataisoms.
Vis dėlto, nepritarta komiteto narių pritartai idėjai dyzelino akcizą sumažinti dešimtadaliu iki 46,6 cento už litrą.
Jei Seimas pritars Vyriausybės siūlymui nedidinti CO2 dedamosios – ji siūlė nedidinti tik dyzelinui – jis kitąmet brangtų 4 centais už litrą.
„Nemuno aušros“ parlamentaro Aido Gedvilo teigimu, Lietuva „neturi prabangos“ sparčiai kelti kuro akcizus, kai jie ir dabar yra aukštesni nei kaimyninėse šalyse.
„Gyvename ne vieni, turime kaimynus. Turi būti į tai atsižvelgta, visi klausimai subalansuoti. Nebūtume gavę pamokų, galėtume klaidžioti. Šiuo atveju tokios prabangos neturime“, – Seime svarstymo metu sakė A. Gedvilas.
Savo ruožtu pataisas kritikavęs liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, jog elgiamasi priešingai nei Lietuvą ragina daryti tarptautinės institucijos: „Didinti taršos ir turto mokesčius, mažinti pajamų mokesčius. Socdemai, elgiatės atvirkščiai.“
Seimas vis tik nepritarė kitam Ekonomikos komiteto siūlymui, kurį parengė jo pirmininkas „aušrietis“ Saulius Bucevičius – pirmąjį 2026-ųjų pusmetį dešimtadaliu mažinti dyzelino akcizą iki 46,6 cento už litrą.
S. Bucevičius siūlė pusmetį netaikyti CO2 dedamosios ir perpus – nuo 50 iki 25 eurų už tūkst. litrų – sumažinti vadinamąją saugumo dedamąją, siekiant pasižiūrėti, ar vežėjai vėl pilsis dyzeliną Lietuvoje, o ne Lenkijoje, kur jis yra pigesnis.
Toks siūlymas, verslo skaičiavimu, litrą dyzelino degalinėse atpigintų vidutiniškai 6,5 cento.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentaras Kęstutis Mažeika Seimo posėdyje aiškino, jog toks sumažinimas būtų logiškas, nes dabar užsipildami kaimyninėse šalyse Lietuvoje vilkikai palieka tik taršą.
S. Gentvilas teigė, kad tokio akcizų mažinimo nepakaktų, jog vežėjai vėl piltųsi kurą Lietuvoje, bei tik mažins biudžeto pajamas: „Jūsų sumažinimas tiesiog pramuš skylę pramuštame biudžete.“
Jei Seimas pritartų Vyriausybės siūlymui, pastovioji akcizo dalis didėtų nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o kintamoji liktų tokia pat – 53,6 euro. Taigi, bendras akcizas didėtų 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro.
Lapkričio pabaigoje Vyriausybės teiktoms pataisoms nepritarė Biudžeto ir finansų komitetas (BFK), siūlęs nekeisti ankstesnio akcizų didinimo plano, pagal kurį litras kuro nuo 2026-ųjų brangtų 10 centų. Vis tik BFK pozicijai nepritarė Seimas, pataisas pavedęs svarstyti Ekonomikos komitetui.
