Iš turnyro „Okinava“ parsivežė 20 medalių

2025-12-02 09:15 diena.lt inf.

Didžiausiame Europoje kyokushin karatė turnyre Vilniuje, TWINSBET arenoje, sekmadienį sporto klubo „Okinava“ auklėtiniai iškovojo 20 įvairių spalvų medalių. Varžybose dalyvavo per 2 tūkst. dalyvių iš daugiau nei dešimties Europos šalių, 75 kyokushin karatė klubų.

„Okinava“ U8-12 komanda „Okinava“ U13-U18 komanda

Tai – vienas stipriausių tarptautinių turnyrų visoje Europoje.

Visą dieną trukusios varžybos suteikė sportininkams neįkainojamos patirties, įspūdžių ir galimybę išbandyti savo jėgas su kovotojais, atvykusiais iš užsienio.

Sporto klubo „Okinava“ mokytojai – Diana Mačiūtė, Rima Lisinskaitė ir Kristina Basova – didžiavosi auklėtiniais, jų ryžtų ir drąsa kovoti pagal aukštesnio lygio techniką, nei įprastai leistina Lietuvos čempionatuose.

Šio tarptautinio turnyro nugalėtojais tapo: Aurėja Gudaitė, Orestas Purys ir Henrikas Toleikis.

Sidabro medalius iškovojo: Daniil Morozov, Beatričė Ūksaitė, Dominykas Rancas, Aras Lelys, Mėta Jokubauskaitė ir Oleksandr Bykov.

Bronzos medalius pelnė: Damir Jasinskas, Denas Klintovič, Motiejus Liseckas, Ąžuolas Narbutas, Reneta Dagytė, Jonas Katkevičius, Markas Krisiūnas, Smiltė Svipaitė, Kajus Žvaginis, Izabelė Masaitė ir Kristupas Tirkšliūnas.

