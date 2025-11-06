 Šorochovas: Kristupui dar anksti stoti prieš tokio lygio kovotoją kaip aš

2025-11-06 16:20 diena.lt inf.

Artėjant lapkričio 14 d. „MMA Bushidoʼ99“ turnyrui Vilniaus „TwinsBet“ arenoje, įtampa tarp lietuvių kovotojų auga. Karatė kudo atstovas Kristupas Jančiauskas stos prieš Samuelį Šorochovą.

Patyręs, daugybę kartų ringe matytas kovotojas žino, ką reiškia žengti po šviesomis, kai žiūrovų akys nukreiptos į tave. Todėl ir šįkart jis neslepia pasitikėjimo savimi. Samuelis kalba be užuolankų: „Labai džiaugiuosi, gavęs galimybę vėl parodyti, ką sugebu, kaip patobulėjau ir kokį stilių atradau. Manau, Kristupui dar anksti stoti į ringą prieš tokio lygio kovotoją kaip aš, jis gerai jaučia distanciją ir turi greitį, bet matau ir spragų – mažiau fizinės jėgos, nuspėjamumas, netinkamų smūgių pasirinkimas. Bus įdomu pamatyti, kaip jis atlaikys mano spaudimą. Nejaučiu spaudimo – šiuo metu nematau, kad jis turėtų realių galimybių laimėti.“

Organizatorių nuotr.

Būsimos kovos taktika, pasak Samuelio, aiški, net brutaliai paprasta: „Tiek mano, tiek ir trenerio požiūris į taktiką paprastas – išmušti varžovą iš pusiausvyros, neleisti jam patogiai jaustis ringe ir stengtis atrasti spragą, kad kovą būtų galima užbaigti anksčiau laiko“, – sakė Samuelis.

S. Šorochovas neslepia, kad laukia stipraus pasirodymo: „Ačiū Kristupui, kad sutiko su manimi kovoti. Žinau, kad jis turės savo sirgalių, aš turėsiu savo – bus tikrai karšta. Manau, tai bus geriausia vakaro kova.“

Organizatorių nuotr.

