K. Jančiauskas: tai tik pradžia, pradėsime medžioti vardus

Vos aštuoniolikos sulaukęs jaunuolis jaučia tokį pasitikėjimą savimi, kokio neretai trūksta net daug metų kovojantiems profesionalams. Kristupas techniniu nokautu nugalėjo gerai visiems pažįstamą Lietuvos kovotoją Samuelį Šorochovą, o iš karto po pergalės parodė, kad jo tikslai – gerokai didesni nei viena kova ar vienas varžovas.
„Man tik aštuoniolika, aš čia atėjau ilgam, aš – šios organizacijos būsimas veidas, įsiminkite mano vardą, tai tik pradžia! Pradėsime medžioti vardus – mėgstu dideles kovas, mėgstu iššūkius. Po truputį medžiosime pavardes, darysime dideles kovas.“
Prakalbus apie ateitį, Kristupas klausia: „Kas kitas yra topuose? Kas kitas?“ Jis neslepia – jam neužtenka vien tik laimėti, jis nori įrašyti savo pavardę tarp tų, kurie jau laikomi perspektyviais ir pavojingais.
„Aš norėčiau galbūt su vilniečiais susitikti, pažiūrėsime, kurio pavardė žymiausia. Aš mėgstu dideles kovas, mėgstu iššūkius, lekiam užkariauti Vilnių.“
Trumpas, tiesus ir aiškus Kristupo pasirodymas ir žodžiai parodė, kad jis į kovos menų pasaulį ateina ne tyliai – vaikinas siekia dėmesio, garsių pavardžių ir rimtų kovų. Panašu, kad tai tik pradžia.
Artimiausia Kristupo kova planuojama jau 2026 m. kovo 21 d. Vilniuje, „TwinsBet“ arenoje, tarptautiniame turnyre „MMA Bushidoʼ101“.
Bilietus į artėjantį renginį galite įsigyti bilietai.lt.
