Sergejus Maslobojevas tai padarė: po ilgų mėnesių kovos – neliko vietos interpretacijoms

Apie tai S. Maslobojevas pranešė socialiniuose tinkluose, pasidalydamas emociškai stipriu vaizdo įrašu. Prie jo sportininkas pridėjo žinutę:
„Nuo Portugalijos saulės iki Londono laboratorijų ir gimtadienio Lietuvoje. Švaraus sporto kelias kartais veda per tikras audras, bet mes nepasiduodam.
P. s. atsiprašau už REALIAS emocijas.“
Kaip pats tikina, būtent emocijos atspindi tai, ką teko išgyventi šio sudėtingo proceso metu.
Išbandymas, kuris tęsėsi mėnesius
Kovotojas neslepia, kad pastarieji mėnesiai buvo vieni sunkiausių karjeroje. Nuo tada, kai po „Glory 100“ turnyro paskelbta, kad jo dopingo teste rastas draudžiamos medžiagos pėdsakas, Maslobojevas buvo laikinai suspenduotas, o titulą nusprendė sugrąžinti savo iniciatyva – norėdamas, jog tyrimas vyktų be spaudimo ir be viešų spekuliacijų.
Visgi psichologinė įtampa nesitraukė nė dienai. Kaip sakė pats sportininkas, tokioje situacijoje pradedi gyventi nuolatiniame nerime.
„Kai tris su puse mėnesio tu kiekvieną dieną matai komentarus, visokius straipsnius, kad „Maslobojevas su dopingu pagautas“ ir panašiai, tu pradedi su ta mintimi eiti miegoti ir su ta mintimi atsikeli. Pradedi vos ne įtikėti tuo, kad gal iš tikrųjų kažkaip tai, kažkokiu būdu kažkas pakliuvo, nors tu tikrai žinai, kad nesi nieko vartojęs“, – sakė vyras.
Sportininko komanda ėmėsi sisteminės analizės – tikrino papildus, konsultavosi su klinikomis, atliko nagų ir plaukų tyrimus: „Mes praktiškai visus savo papildus esame patikrinę klinikose, pristatę visų leistinų medžiagų sąrašą. Man nuo uždegimo ir į riešą kažką leido, ir į randą kojos leido polinukleotidus, bet viskas taip, kaip turi būti.“
Tačiau net ir žinant, kad darai viską teisingai, abejonė su laiku gali imti graužti.
„Po trijų su puse mėnesio tikrai pradedi galvoti, kad gal rimtai čia kažkur kažkas… Ir tada tau, bam, antras įrodymas, kad viskas pas tave yra švaru, viskas pas tave yra tvarkinga“, – teigė S. Maslobojevas.
Neatsakyti klausimai dėl „Glory“ proceso
Nors naujausi tyrimai S. Maslobojevui palankūs, lieka ir neišspręstų klausimų. Didžiausią jų dalį sportininkas nukreipia „Glory“ organizacijai.
„Kodėl „Glory“ mums jau dešimt savaičių nesugeba atsiųsti jų dopingo paėmimo pilno protokolo? Kai dopingo testai, tai turėtum iš karto gauti atsakymą, o mes dešimt savaičių jau laukiam. Nežinau, kada jie atsiųs. Pinigai papildomi sumokėti buvo už protokolus, bet vis dar laukiam“, – sakė jis.
Kol protokolas oficialiai nepateiktas, sportininkas negali galutinai sudėlioti tolesnių žingsnių.
Tačiau vienas klausimas jam išlieka itin svarbus: „Kaip galėjo didelė koncentracija kažkokios medžiagos būti mano organizme pas juos, o pačiame nage ar plauke, kur tikrai lieka ilgam laikui – nieko nerasta? Nagus tikrino pusės metų laikotarpyje, o plaukus – tris su puse mėnesio.“
Visuomenės reakcija ir interpretacijos
Socialiniuose tinkluose netrūko komentarų, mėginančių interpretuoti S. Maslobojevo reakcijas ar abejoti jo emocingumu. Tačiau pats sportininkas sako, kad emocijos buvo natūralios ir neišvengiamos, kai į tavo vardą sminga kaltinimai, kurių nesi nusipelnęs.
„Aišku, yra ir komentatorių visokių, kurie rašo, kad „o, pats nustebo, nes žino, kad vartojo“… Ne dėl to aš nustebau. Visiškai normalu, kad tu nustembi, kai tave tiek laiko kaltina tuo, ko tu nepadarei“, – emocijų neslėpė kovotojas.
Tokios situacijos, anot jo, paralyžiuoja ne tik kasdienybę, bet ir galimybę planuoti ateitį: „Su ta žinia tu gyveni kiekvieną mielą dieną ir nežinai, ko tau imtis gyvenime, ką daryti, kaip tau tai daryti, kaip elgtis, nes laimėti tokias bylas yra be galo sudėtinga.“
Milžiniškos bylinėjimosi išlaidos – priežastis, kodėl daug sportininkų pasiduoda
S. Maslobojevas taip pat pasidalijo svarbia, bet retai viešai aptariama dopingo bylų puse – finansine.
Parama, dėl kurios jis kreipėsi į savo sėkėjus ir artimus žmones, buvo neteisingai interpretuota.
„Aš niekada nesakiau, kad neturiu pinigų pragyvenimui ir neprašiau, kad man ant duonos žmonės susimestų. Savo alimentams, paskoloms, mokesčiams, maistui aš pats užsidirbu, aš turiu tų pinigų“, – sakė Sergejus.
Problema – ne pragyvenimas, o galimai laukiančios bylos mastas. Pasak sportininko, dopingo bylų nagrinėjimas aukščiausiuose sporto arbitražuose gali kainuoti nuo 50 iki 180 tūkstančių eurų. Tokios sumos, jo teigimu, dažnai tampa priežastimi, kodėl sportininkai atsisako kovoti iki galo – ne dėl kaltės pripažinimo, o dėl elementaraus finansinio neįkandamumo.
Maslobojevas pripažįsta, kad jam tai – taip pat didžiulis iššūkis: „Lygiai taip pat ir aš tokios sumos, kokių 200 tūkstančių, neturėsiu, nežinau kaip reikės daryti – skolintis, paskolą imti ar ką čia daryti, bet aš stengsiuosi eiti iki galo.“
Kas laukia toliau?
Nors naujausi rezultatai suteikia daugiau aiškumo, procesas dar nesibaigė. Sportininko komanda laukia oficialių protokolų ir norėtų pasikonsultuoti su ekspertais Lietuvoje. S. Maslobojevas tikisi, kad specialistų įžvalgos padės atsakyti į likusius klausimus ir suformuoti galutinę strategiją.
Ši istorija neabejotinai prisidės prie platesnės diskusijos apie antidopingo kontrolės procedūrų skaidrumą, sportininkų teisių apsaugą ir tai, kokias pasekmes patiria sportininkai net tuomet, kai galiausiai įrodomas jų nekaltumas.
Kol kas faktas vienas: nepriklausomi tyrimai neaptiko jokių draudžiamų medžiagų pėdsakų, o S. Maslobojevo stovykla gali bent trumpam atsikvėpti.
Naujausi komentarai