Gimtadienį švenčiantis Dominykas Dirkstys apie laukiančią kovą su latviu: diržas bus mano

„Viskas puikiai, įdedama daug darbo bei tobulėjama visapusiškai“, – sakė Dominykas, vertindamas praėjusius metus.
Pasak jo, šis laikotarpis buvo intensyvus ir kupinas vidinio augimo. Nors daugelis sportininkų išskiria konkrečius laimėjimus ar pasiekimus, D. Dirkstys į viską žiūri plačiau ir neįvardija vieno momento, kuris būtų vainikavęs jo 23-iuosius gyvenimo metus.
„Nebuvo tokio momento, kiekviena detalė prisideda savotiškai“, – atvirai pripažino kovotojas.
Paklaustas, ar būta sunkių akimirkų, kai reikėjo save perlipti ar kovoti su abejone, Dominykas tik šypteli: „Ne. Esu susifokusavęs ir aštrus.“
Trumpa, bet daug pasakanti frazė – tarsi jo kasdienės filosofijos atspindys.
Šiuo metu Tailande, Muaythai sostinėje, D. Dirkstys ruošiasi artėjančiai kovai su Ričardu Ozolu. Į akistatą su latviu klaipėdietis stos lapkričio 28 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame „UTMA 15“ turnyre, kur kovos dėl UTMA 86 kg kikbokso čempiono diržo.
Apie artėjantį išbandymą kikbokso kovotojas kalba be užuolankų: „Diržas bus mano.“
Kalbant apie ateitį, D. Dirkstys pernelyg nefilosofuoja. Kai daugelis planuoja naujus tikslus ar svajoja apie titulus, jis pasirenka paprastą, bet aiškų kelią: „Tobulėti.“ Tai žodis, kuriame telpa viskas – darbas, disciplina, tikėjimas.
O paklaustas, ko sau palinkėtų gimtadienio proga, Dominykas trumpai tarė: „Dievo malonės.“
Ir galbūt būtent ši paprastumo ir tikėjimo kombinacija geriausiai apibūdina jaunąjį kovotoją. 24-eri – dar tik pradžia, tačiau žvelgiant į tai, su kokiu atsidavimu jis dirba ir kokį užtikrintumą skleidžia jo žodžiai, aišku viena – ringas dar ne kartą skambės Dominyko Dirksčio vardu.
