2025-11-28 13:00 diena.lt inf.

Apie kitais metais planuojamas Sergejaus Maslovojevo ir Dominyko Dirksčio bei Eimanto Stanionio ir Egidijaus Kavaliausko kovas UTMA organizacijos tinklalaidėje užsiminė Viktoras Gecas.

Bokso gerbėjams – dvigubas desertas: kitąmet gali įvykti dvi superkovos
Bokso gerbėjams – dvigubas desertas: kitąmet gali įvykti dvi superkovos / E. Ovčarenko/BNS ir Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

Jis paminėjo, kad D. Dirkštys pats išreiškė norą susikauti su S. Maslovojevu.

„Manau dėl svorio susitarsime, bet turbūt visi supranta, kad Dirkščio finalinis bosas (S. Maslovojevas – red. past.). (…) Nežinau, kaip ta kova baigtųsi, bet tai turi įvykti“, – teigė V. Gecas.

Vis dėlto šiuo metu kikboksininkas S. Maslobojevas negali kovoti, mat vyksta byla dėl dopingo.

„Kiek suprantu, dabar vyksta reikalai su „Glory“, nes jie – kaip ir mes – uždaras vienetas, nepriklausantis bendrai sistemai. Manau, kad jeigu pavyktų viską išsiaiškinti, būtų labai džiugu, jog visi sužinotų, kaip buvo iš tikrųjų“, – kalbėjo V. Gecas.

Dar viena laukiama kova – E. Stanionio ir E. Kavaliausko – taip pat gali tapti realybe.

„Kiek kalbėjau, abu tam duoda žalią šviesą. Negalime pasiūlyti kažko išskirtinio, galime pasiūlyti širdį ir energiją. Maslobojevas su Dirkščiu, Stanionis su Kavaliausku – abi kovos yra labai arti to, kad įvyktų“, – bokso sirgalius intrigavo V. Gecas.

Šiame straipsnyje:
Viktoras Gecas
kikboksas
UTMA
Dominykas Dirkstys
Sergejus Maslobojevas

