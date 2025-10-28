Kavaliauskas prieš Belmekki: vienas žingsnis iki titulo

„Mane labai motyvuoja faktas, kad ši kova atvers duris į galimybę turėti KOK čempiono titulą. Kovojau, treniravausi ir dirbau dėl to. Žinau, kad manęs laukia stiprus varžovas, bet tikiu savo jėgomis ir tuo, ką darau. Noriu įrodyti, kad visa ši kelionė veda teisinga kryptimi“, – kalbėjo K. Kavaliauskas. Lietuvis ankstesnėje dvikovoje įveikė gerai žinomą ir pavojingą varžovą brazilą Rodrigo Mineiro, pademonstruodamas strategiškai gerai apgalvotą taktiką ir tvirtą charakterį. Sportininkas neslepia, kad galimybė kovoti dėl pasaulio čempiono diržo būtų didelis pasiekimas ir ilgai siektas tikslas.
A. Belmekki į Vilnių atvyksta užtikrintas savo jėgomis. Ankstesnėje kovoje jis nokautavo latvį Daniels Timashovs ir tvirtai siekia šanso kautis dėl titulo. „Į Vilnių atvykstu ne stovėti eilėje. Atvykstu pasiimti tai, kas man priklauso. Mano tikslas – pasaulio čempiono titulas, o ši kova bus tik dar vienas žingsnis į viršūnę. Nesiruošiu laukti teisėjų sprendimo. Ketinu padaryti viską, kad vakaras baigtųsi mano pergale, ir kuo greičiau.“
Kęstutis siunčia subtilią žinutę savo priešininkui: „Esu ramus žmogus, tačiau lapkričio 14 d. pažadinsiu savo kitą pusę. Tą, kuri žino tik vieną žodį – pergalė. Kviečiu visus, neabejingus kovos menams, atvykti į areną palaikyti manęs šios svarbios dvikovos metu.“
Bilietus į renginį galima įsigyti bilietai.lt.
