Uostamiestyje – mažiau spūsčių?

Centras gali kaupti ir analizuoti informaciją apie eismą, kelių būklę, gatvių apšvietimą, komunalinių tarnybų darbą bei viešosios tvarkos pažeidimus. Centre bus budima visą parą, todėl įvairios problemos, tokios kaip avarija, neveikiantis šviesoforas ar užlieta gatvė bus išsprendžiamos nedelsiant.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus pabrėžia vieną iš pagrindinių uostamiesčio problemų – automobilių spūstis. Tam, kad kamšatys būtų tinkamai suvaldytos, būtina imtis duomenimis grįstų sprendimų.
„Prie šio sprendimo ėjome kryptingai beveik pusantrų metų. Daug dėmesio skyrėme eismo spūsčių suvaldymui, nes tai – viena didžiausių augančio miesto problemų. Klaipėda nebegali būti valdoma „iš akies“ – reikalingi duomenimis grįsti sprendimai. (…) Koordinavimo centras taip pat taps pagrindu ilgalaikiams sprendimams. Vietoje spėjimų, galėsime remtis realiais duomenimis, aiškiai identifikuoti problemines miesto vietas ir tikslingai planuoti investicijas į kelių bei miesto infrastruktūrą“, – socialinėje erdvėje rašė meras.
Klaipėdos meras atkreipė dėmesį, kad tokie centrai jau seniai sėkmingai veikia pasaulio miestuose ir suteikia realios naudos.
„Panašios sistemos sėkmingai veikia pasaulio miestuose jau dešimtmečius. Dar 2003 metais teko matyti, kaip toks centras Miunchene padėjo suvaldyti miestą, kuris tuo metu buvo praktiškai nepravažiuojamas. Tai įrodymas, kad šios investicijos veikia“, – teigė A. Vaitkus.
Toks centras prisidės ne tik prie patogumo, bet ir prie miesto saugumo. Kritinės situacijos metu sklandus eismas – ypač svarbus.
„Tačiau Klaipėdos atveju šio centro reikšmė dar platesnė. Esame svarbus energetinis ir karinės logistikos mazgas, todėl sklandus eismo valdymas ir operatyvus reagavimas kritinėse situacijose yra ne tik patogumo, bet ir saugumo klausimas“, – pabrėžė meras.
Stebimas visas miestas
Kaip praneša Klaipėdos miesto savivaldybė, mieste veikia apie 60 stacionarių vaizdo kamerų, į pagalbą pasitelkiami ir eismo programėlių, tokių kaip „Waze“ ar „Google“, duomenys.
Įvykus avarijoms ar formuojantis spūstims, valdymo centro dispečeriai gali nuotoliniu būdu reguliuoti šviesoforų darbą, programų pagalba sinchronizuoti jų ciklus visose gatvėse ar sankryžų grupėse ir taip sukurti sklandaus eismo koridorius.
„Pagrindinis mūsų tikslas – piko metu sumažinti transporto spūstis. Tam jau įsigyta nauja eismo valdymo programa, o IT inžinieriai kuria sprendimus, leidžiančius formuoti sklandaus eismo koridorius. Neužtenka pagerinti pralaidumą vienoje sankryžoje – būtina suderinti visos gatvės šviesoforų ciklus per kelias sankryžas. Priešingu atveju problemą tik perkeltume iš vienos vietos į kitą“, – aiškino Miesto infrastruktūros koordinavimo skyriaus vadovas Mindaugas Vasiliauskas.
Kontroliuojamas ir apšvietimas
Miesto infrastruktūros koordinavimo centras prižiūri ir Klaipėdos gatvių apšvietimo infrastruktūrą. Centras nuotoliniu būdu gali valdyti beveik 24 tūkst. šviestuvų: reguliuoti šviesos intensyvumą, įjungti arba išjungti, nustatyti gedimų vietas.
Ateities planuose – ir viešųjų erdvių stebėjimas. Perimant kitų miesto tarnybų naudojamas kameras, stebint viešąsias erdves, o sunkiai pasiekiamose vietose pasitelkiant dronus, bus galima greičiau reaguoti į ekstremalias situacijas, gamtos stichijas ar viešosios tvarkos pažeidimus.
Pasak Klaipėdos mero, Miesto infrastruktūros koordinavimo centras prisidės prie geresnės gyvenimo kokybės klaipėdiečiams.
„Tai atsakinga ir strategiška investicija, kuri ilgainiui atsipirks – mažesnėmis spūstimis, didesniu saugumu ir geresne gyvenimo kokybe visiems klaipėdiečiams!“ – akcentavo A. Vaitkus.
