Uostamiestyje plečiamas stacionarių oro taršos stebėjimo stotelių tinklas

Stotelės bus įrengiamos šešiose vietose, atrinktose atsižvelgiant į pramonės įmonių ir intensyviausių transporto srautų pasiskirstymą mieste. Dvi stotelės, kurios matuos kietųjų dalelių, sieros vandenilio ir amoniako koncentracijas aplinkos ore, bus įrengtos Budelkiemio gatvėje (išskyrus lakiųjų organinių junginių koncentracijos matavimo įrangą) ir Rūtų gatvėje. Dar dvi stotelės, skirtos kietųjų dalelių stebėsenai, bus įrengtos Nendrių ir Žūklės gatvių sankryžoje bei Švyturio gatvėje.
Likusias automatines (stacionarias) aplinkos oro kokybės stebėjimo stoteles (įskaitant Budelkiemio g. numatytą lakiųjų organinių junginių koncentracijos matavimo įrangą), kurios matuos lakiųjų organinių junginių koncentracijas ore, planuojama pilnai įrengti iki 2026 m. pirmojo ketvirčio pabaigos.
Gaunami duomenys padės operatyviai fiksuoti oro kokybės kaitą, analizuoti situaciją, tiksliau identifikuoti taršos šaltinius, atlikti išmetamų teršalų tyrimus avarijų, gaisrų, kitų ekstremalių įvykių atvejais. Kietųjų dalelių matavimų duomenys bus tinkami naudoti ir valstybinio monitoringo tikslais. Stotelės reikalingos ir efektyviam gyventojų informavimui – pablogėjus oro kokybei bus galima laiku įvertinti rizikas ir imtis apsaugos priemonių.
Visų stotelių duomenys bus viešinami specialioje gamintojo valdymo ir stebėjimo platformoje, kurią bus galima pasiekti per savivaldybės internetinį puslapį.
2023 m. už pasiektus rezultatus Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitinge Aplinkos ministerija Klaipėdai skyrė du automatinius aplinkos oro kokybės matuoklius, skirtus matuoti kietųjų dalelių, azoto dioksido bei anglies monoksido koncentracijas aplinkos ore. Po sėkmingų bandymų Aplinkos apsaugos agentūroje šie matuokliai 2025 m. rudenį perduoti savivaldybei. Todėl 2026 m. planuojama įrengti ir minėtus du automatinius aplinkos oro kokybės matuoklius. Jų vietos bus parinktos atsižvelgiant į esamą Klaipėdos miesto aplinkos oro monitoringo tinklą.
