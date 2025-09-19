Dėl miškų gaisrų Europoje į atmosferą pateko rekordinis CO2 kiekis

ES ir Didžiosios Britanijos teritorijoje iki rugsėjo 15 d. dėl gaisrų į atmosferą pateko 12,9 megatonos klimatui kenksmingo anglies dioksido. Taip pagerintas ligšiolinis 11,4 megatonos rekordas, fiksuotas 2003 ir 2017 m.
„Copernicus“ pažymi, kad, miškų gaisrų sezonas Europoje dar nesibaigė.
„Smarkūs miškų gaisrai“ birželio-rugpjūčio mėnesiais liepsnojo ypač Iberijos pusiasalyje. Rugpjūčio viduryje vien tik Ispanijoje ugnis sunaikino daugiau kaip 350 tūkst. hektarų augmenijos, žuvo keturi žmonės. Trys ketvirtadaliai miškų gaisrų sukelto CO2 kiekio į atmosferą pateko Ispanijoje ir Portugalijoje. Per savaitę CO2 rodikliai pasiekė rekordinį lygį.
Miškai liepsnojo ir Turkijoje, Kipre, Graikijoje bei kitose Balkanų šalyse. Liepos pabaigoje „Copernicus“ rekordines CO2 vertes fiksavo Turkijoje ir Graikijoje.
Anot mokslininkų, dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos karščio bangos ir sausros trunka ilgiau. Šios išdžiovina vegetaciją, taip padidindamos miškų gaisrų riziką.
