Uoste investuojama į saugumą

Nauja dronų sistema
„Atsižvelgdami į besikeičiančią saugumo situaciją, stipriname Klaipėdos uosto infrastruktūros apsaugą. Nauja dronų aptikimo sistema padės geriau stebėti uosto oro erdvę, greitai pastebėti grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą“, – teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Klaipėdos uosto direkcija pasirašė sutartį su Estijos technologijų bendrove „HexTech Solutions OÜ“ dėl bepiločių orlaivių nuotolinio identifikavimo ir aptikimo sistemos nuomos.
Naujas sprendimas leidžia realiuoju laiku stebėti dronų judėjimą uosto zonoje, operatyviai identifikuoti neteisėtus ar rizikingus skrydžius, nustatyti dronų ir jų pilotų buvimo vietą.
„Infrastruktūros saugumas yra vienas ryškiausių mūsų veiklos prioritetų. Atsižvelgdami į vyraujančias tendencijas ir technologinę pažangą saugumo srityje, žengiame dar vieną papildomą žingsnį didindami uosto atsparumą – įdiegėme dronų aptikimo sistemą, leisiančią viso uosto mastu dar efektyviau identifikuoti grėsmes ir jas užkardyti“, – pabrėžė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Taiko kompleksines priemones
Sistema Uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną: jo gamintoją ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimus geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus.
Sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų.
Naujoji sistema papildo šiuo metu naudojamas saugumo priemones ir dar labiau sustiprina Klaipėdos uosto infrastruktūros apsaugą.
Šiuo metu saugumas visame uoste užtikrinamas glaudžiai bendradarbiaujant Klaipėdos uosto direkcijai, Lietuvos kariuomenei, Viešojo saugumo, Valstybės sienos apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms.
Uoste taikomos kompleksinės saugumo priemonės – naudojami fiziniai barjerai, kontrolė, siekiant patekti į terminalus, teritorija stebima vaizdo kameromis, o visa Klaipėdos uosto teritorija yra paskelbta ne skrydžių zona.
Be to, Klaipėdos uosto direkcija nuolat tobulina pasirengimą reaguoti įvykus neeilinėms situacijoms – vien pernai Uosto direkcija organizavo ir dalyvavo 14 įvairių pratybų.
Buvo treniruojamasi drauge su Lietuvos kariuomene, įvairiomis valstybės ir miesto institucijomis bei uosto naudotojais.
Speciali daviklių sistema
Uosto direkcija pasirašė sutartį su rangovais, kurie ties uosto vartais įrengs bują su specialia daviklių sistema, kuri leis dar tiksliau, iki laivams įplaukiant į uostą, žinoti jų laukiančias oro sąlygas bei taps papildoma navigacine priemone link Klaipėdos artėjantiems ir GPS trikdžius patiriantiems laivams.
„Nauja ir moderni sistema taps papildomomis mūsų akimis prie uosto vartų. Ji leis realiuoju laiku surinkti dar daugiau reikšmingos informacijos apie oro sąlygas laivams atplaukiant ir taps patikima kelrode esant GPS trikdžiams. Kitaip tariant, į permainas jūroje galėsime reaguoti dar operatyviau ir taip užtikrinti dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, aukštesnio lygmens saugumą bei gamtai draugiškesnę veiklą“, – akcentavo A. Latakas.
Uosto direkcija dėl bujos įsigijimo 175,5 tūkst. eurų vertės sutartį pasirašė su Vokietijos įmone „Emma technologies GmbH“.
Bujoje sumontuota naujoji daviklių sistema papildys esamas sistemas ir rinks duomenis apie bangų aukštį, vėjo kryptį, jo stiprumą, vandens lygį, o aktyvus radarinis atsakiklis leis atplaukiančių laivų radarų ekranuose tiksliai nustatyti locmano įlaipinimo vietą, nepaisant GPS trikdžių.
Įdiegiami infrastruktūriniai komponentai sąveikaus su kuriamu mašininiu modeliu, kas leis prognozuoti meteorologines sąlygas ir pagerins laivų įvedimą į uostą bei kitas transporto logistikos grandines.
Klaipėdos uosto direkcija su 16 partnerių iš 9 ES šalių dalyvauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų projekte MOVEO, kuris yra kofinansuojamas europinėmis lėšomis.
Jo metu Klaipėdos uostas ir partneriai, išnaudodami dirbtinio intelekto potencialą, kuria inovacijas, diegia pažangias skaitmenines technologijas, užtikrinančias efektyvesnį uosto infrastruktūros panaudojimą bei sklandesnius logistikos procesus tiek uoste, tiek vykdant daugiarūšius pervežimus.
