Vairuotojai žino ne viską: pažeidusiems taisykles gresia baudos

Rengiamos patikros rodo, kad piktnaudžiavimų netrūksta.
Praėjusią savaitę miesto policijos komisariato pareigūnai dirbo prie vieno uostamiesčio prekybos centro. Būtent toje vietoje jie kiek anksčiau išsiaiškino, kad prabangų visureigį neįgaliesiems skirtoje vietoje ne vienerius metus statydavo moteris, kurios ligota mama mirė prieš septynerius metus.
Šį kartą pareigūnai atkreipė dėmesį, kad neįgaliesiems skirtoje vietoje pastatęs automobilį vyras nuėjo išsiųsti siuntą. Pareigūnams jis aiškino, kad turi negalią turintį vaiką, todėl jam išduotas tai paliudijantis dokumentas ir suteikta teisė naudotis neįgaliesiems skirtomis automobilių statymo vietomis.
Paklaustas, kur dabar yra jo neįgalus vaikas, vyras atvirai pasakė: „Namuose.“ Pareigūnai ėmėsi aiškinti vairuotojui, kad šioje vietoje jis gali statyti mašiną tik tokiu atveju, jei tuo metu automobiliu vežamas neįgalus asmuo.
Jeigu neįgaliojo automobilyje nėra, šis negali užimti tokios vietos. Tai labai nustebino vairuotoją, kuris tikino nežinojęs apie tokią taisyklę.
Tą patį pasakytų ir daugybė kitų vairuotojų, kurie prie prekybos centrų sustoja neįgaliesiems skirtose vietose.
Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos viršininkas Aurelijus Jankauskas tikino, kad ši taisyklė yra labai kategoriška – net jeigu vairuotojas atvažiavo į vaistinę, bet automobilyje nėra žmogaus, kurio vežiojimui išduota automobilio statymo kortelė, jis negali užimti neįgaliesiems skirtos vietos.
Šių taisyklių laikymosi kontrolę vykdo miesto policijos komisariato pareigūnai. Jie tikino, kad sugriežtinus atsakomybę, pirmą kartą skiriama bauda gali siekti nuo 60 eurų, o pakartotinai nusižengus ji viršija 100 eurų.
