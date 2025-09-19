Vanduo skandina pajūrį: per savaitę viršyta mėnesio kritulių norma

Lygis kilo ir kilo
Rugsėjo mėnesio norma vakariniuose rajonuose siekia apie 80–90 milimetrų, tačiau buvo tokių vietovių, kur vanduo pusantro karto viršijo normas.
Įprastai per rugsėjo antrąjį dešimtadienį iškrenta iki 25–32 mm kritulių. Taigi, kritulių kiekis už įprastinį yra maždaug tris keturis kartus didesnis.
Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Šlikių kaime esančios sodybos „Vinetu kaimas“ savininkas Mindaugas Timinskas pasakojo, kad vanduo per naktį visą savaitę vis kilo po pusę metro.
„Vakar jau bristi reikėjo. Vandens labai daug. Bet mes jau pripratome. Mums tai jau kasmetinis nuotykis“, – teigė M. Timinskas.
Vyras tikino, kad dėl nuostolių kol kas nesuka galvos, nors ištvinusi Dangė apsėmė kiemą, sodybą, vanduo laikosi ir pirtelės viduje.
Patys atėjome į tą gamtą, turime susitaikyti. Susitvarkysime, ką darysi.
„Patys atėjome į tą gamtą, turime susitaikyti. Susitvarkysime, ką darysi. Dangė pakilo labai, vyrauja vakarų vėjai, todėl upės vandeniui ties Klaipėda susidaro patvanka, nenuteka į marias. O iškrito 66 proc. mėnesio normos“, – tvirtino vyras.
M. Timinsko kieme stovėjusi šašlykinė – pilna vandens. Kiemas ir laukai – taip pat po vandeniu. Pakraštyje stovintis biotualetas net pakrypo į šoną.
Kaimo turizmo sodybos pavėsinė su lauko stalais taip pat mirksta vandenyje.
„Šašlykų sezonas baigtas. Baidarių sezonas tęsiasi. Trys valandos ir prie „Meridiano“, – juokavo M. Timinskas, patikinęs, kad išties baidare dabar iš kiemo gali išplaukti.
Uždarė kelią
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Hidrologinių stebėjimų skyriaus vedėjas Gediminas Sližys tikino, kad kai kur iškrito pusantro karto mėnesio normą viršijantis lietaus kiekis.
„Šilutės rajone Leitė ties Kūlynais jau viršijo stichinį vandens lygį. Bet lygis po truputį turėtų kristi“, – teigė G. Sližys.
Kelininkai perspėjo, kad dėl staiga pakilusio vandens apribotas eismas kelyje Šilgaliai–Kuciai.
Transporto priemonėms eismas šioje kelio dalyje šiuo metu yra draudžiamas. Gyventojų prašoma rinktis alternatyvius maršrutus ir būti atidiems.
„Ties Šilute mėnesio kritulių norma yra 79 mm. Nuo rugsėjo 11-os iki 17-os dienos iškrito 109 mm. Tai rodo, kad normos stipriai viršytos. Jei skaičiuojant septynių dienų normą, ji viršyta pusantro karto“, – pastebėjo G. Šližys.
Tauragėje kritulių norma – 69 mm, o per septynias dienas iškrito 80 mm.
„Per septynias dienas viršyta mėnesio norma. Ties Kretinga dažniausiai 85 mm iškrenta kritulių, o per savaitę čia iškrito 93 mm“, – skaičiavo hidrologas.
Tikisi atoslūgio
Minija ties Kartena pakilo į 1,8 m lygį. Stichinės ribos dar nėra viršytos.
Akmena ties Kretinga pakilo į 2,1 m lygį, čia taip pat neviršytos stichinės ribos.
Dangė ties Klaipėda nėra itin pakilusi, bet vandens nutekėjimui trukdo į krantą pučiantys vėjai.
Iki stichinio lygio čia dar reikia metro, dabar vandens lygis – 1,8 m.
Šiek tiek kilo ir Šventoji ties Būtinge, bet upė dar neišsiliejusi.
„Artėjančią savaitę turėtų taip nebelyti. Tik pirmadieniui prognozuojamas didesnis kritulių kiekis, tad dar pasijaus vandens lygio pakilimas. Bet vėliau vandens lygiai turėtų slūgti“, – prognozavo G. Sližys.
Kur ir kiek?
Per savaitę daugiausia palijo:
- Nidoje – 120,4 mm;
- Klaipėdoje – 118,8 mm;
- Ventėje – 111,1 mm;
- Palangoje – 110,8 mm;
- Šilutėje – 109 mm;
- Pagėgiuose – 98,3 mm;
- Kretingoje – 93,2 mm.
Naujausi komentarai