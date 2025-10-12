Vienybę stiprino ir iššūkio metu

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė (KMSL) šį rudenį įrodė, kad aktyvumas, vienybė ir gera nuotaika gali nuvesti toli – net 7 598 kilometrus.
Būtent tiek dalyviai drauge įveikė prisijungę prie programėlės „Walk15“ žingsnių iššūkio. Jame dalyvavo 44 dalyviai, pasiskirstę į keturias komandas.
Anot organizatorių, šis iššūkis tapo ne tik galimybe judėti, bet ir paskata palaikyti vieniems kitus, draugiškai pasivaržyti bei sustiprinti komandinę dvasią.
Be to, ligoninės bendruomenė taip paminėjo ir Europos judumo savaitę, primenančią apie aktyvų, sveiką bei aplinkai draugišką gyvenimo būdą.
Renginyje, kuriame buvo apdovanoti šio iššūkio laimėtojai, džiaugtasi, jog per mėnesį iššūkyje dalyvavusios komandos ne tik nužingsniavo tūkstančius kilometrų, bet ir pasodino 37 992 virtualius medžius ir sutaupė daugiau kaip 1 367 kilogramus anglies dvideginio.
Ligoninės vadovė Aušra Nikolajevienė pagyrė darbuotojus ir kiekvienam dalyviui įteikė diplomą bei rėmėjų paruoštas dovanas, o pirmų trijų komandų lyderiai sulaukė ir specialių prizų.
Po apdovanojimų visi mėgavosi savo atsineštais sveikais užkandžiais ir vieningai nusprendė judėti toliau su gera nuotaika ir optimizmu, nes, pasak jų, fizinis aktyvumas ir teigiamos mintys – raktas į gerą emocinę ir fizinę sveikatą.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
