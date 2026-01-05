Luvro muziejaus darbuotojai vėl balsavo už streiką

Praėjusį mėnesį nepatenkinti darbuotojai nedirbo tris dienas, vieną dieną muziejus buvo visiškai uždarytas, o kitas dvi – neveikė iš dalies.
Vadovybė AFP sakė, kad pirmadienį šis turistų mėgstamas muziejus bus iš dalies atidarytas, jo lankytojai galės apžiūrėti sales, kuriuose yra tokie šedevrai kaip Mona Liza ar Milo Venera.
Kitos 400 kambarių turinčių rūmų dalys visuomenei bus uždarytos.
Praėjus daugiau nei dviem mėnesiams po apmaudžios vagystės vidury baltos dienos, sukėlusios spaudimą Luvro vadovams, darbuotojai reikalauja daugiau personalo ir geresnės didžiulio pastatų komplekso priežiūros.
„Apie 350 įvairių profesijų atstovų – operacijų, konservavimo, pagalbinio personalo – pirmadienio rytą vieningai balsavo už tai, kad būtų atnaujintas streikas, AFP sakė profsąjungos CFDT atstovė Valerie Baud.
Profesinė sąjunga CGT patvirtino žinią apie balsavimą savo „Instagram“ paskyroje.
Iš viso Luvre dirba daugiau kaip 2 000 žmonių.
Po įsilaužimo spalio 19 d. tebekyla klausimų, ar buvo galima jo išvengti ir kodėl vagys sugebėjo pavogti karūnos brangenybių už daugiau nei 100 mln. dolerių.
Du įsibrovėliai, pasinaudoję ant sunkvežimio sumontuota ištraukiama platforma, pateko į galeriją, kurioje buvo brangenybės, ir apstulbintų lankytojų akivaizdoje diskiniu pjūklu perpjovė stiklines duris, o paskui pavogė aštuonis neįkainojamus daiktus.
Be apiplėšimo, dar du neseniai įvykę incidentai atskleidė pastato, kurį vyriausiasis architektas Francois Chatillonas apibūdino kaip „prastos būklės“, vidaus priežiūros problemas.
Lapkritį įvykęs vandens nuotėkis sugadino šimtus knygų ir rankraščių Egipto skyriuje, o spalį vadovybė turėjo uždaryti galeriją, kurioje saugoma senovės graikų keramika, nes ten bet kada gali įgriūti lubų sijos.
