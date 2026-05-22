Vieta susitikimams – namo stogas

tiksliai vietoje buvo užfiksuotos dvi nepilnametės mergaitės.
„Tėveliai, pasirūpinkite savo vaikais, nes ką tik sėdėjo ant stogo krašto. Alksnynės g. 9“, – nurodė susirūpinęs pilietis.
Pareigūnai primena, kad pastebėjus vaikus pavojingose vietose svarbiausia nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, kadangi prevencija ir greita reakcija padeda išvengti galimų nelaimių.
Tokiais atvejais galima informuoti ir atsakingas vaikų tarnybas, kurios ne tik įvertina situaciją, bet ir pasikalba su tėvais bei jų atžalomis.
Tikimasi, kad ir tėvų pokalbiai su vaikais apie saugumą gali ženkliai sumažinti bet kokių incidentų ar netinkamo elgesio riziką.
Naujausi komentarai