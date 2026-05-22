 Vieta susitikimams – namo stogas

Vieta susitikimams – namo stogas

2026-05-22 13:37
Indrė Kiseliovaitė

Dvi paauglės pastebėtos ant daugiabučio namo, esančio Alksnynės gatvėje, stogo. Klaipėdiečiams toks vaikų elgesys kelia nerimą. Daugeliui nesuprantama, kaip vaikai patenka į tokias vietas ir kodėl būtent jas renkasi žaidimams ar susibūrimams.

Rizika: paauglės vaikščiojo ant daugiaaukščio namo stogo.

 tiksliai vietoje buvo užfiksuotos dvi nepilnametės mergaitės.

„Tėveliai, pasirūpinkite savo vaikais, nes ką tik sėdėjo ant stogo krašto. Alksnynės g. 9“, – nurodė susirūpinęs pilietis.

Pareigūnai primena, kad pastebėjus vaikus pavojingose vietose svarbiausia nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, kadangi prevencija ir greita reakcija padeda išvengti galimų nelaimių.

Tokiais atvejais galima informuoti ir atsakingas vaikų tarnybas, kurios ne tik įvertina situaciją, bet ir pasikalba su tėvais bei jų atžalomis.

Tikimasi, kad ir tėvų pokalbiai su vaikais apie saugumą gali ženkliai sumažinti bet kokių incidentų ar netinkamo elgesio riziką.

Šiame straipsnyje:
Vaikai
paaugliai
pavojus
stogas
namo stogas
Klaipėda
jaunimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų