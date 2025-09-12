Vokietijos ir Belgijos įmonės už Klaipėdos uosto molų rekonstrukciją siekia gauti dar 0,3 mln. eurų

Apeliacinis teismas rugsėjo 10 dieną panaikino Klaipėdos apygardos teismo gegužės 19 dienos nutarties dalį, kuriuo jis atsisakė priimti bendrovių prašymą padidinti išlaidų sumą beveik 55 tūkst. eurų, bei perdavė pirmos instancijos teismui bylą nagrinėti iš naujo.
Klaipėdos teismas tuomet nutarė, kad bendrovių prašymas didinti sumą turi būti teikiamas kaip naujas ieškinys, tačiau Apeliacinis teismas mano, kad rangovės turi teisę tikslinti išlaidas.
„Pirmosios instancijos teismas, nesudarydamas galimybės ieškovams („Depenbrock“ ir „Herbosch-Kiere“ – BNS) galutinai suformuluoti ieškinio reikalavimų, (...) pažeidė proceso teisės normas, dėl to ieškovams nebuvo sudaryta galimybė (...) pasinaudoti įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis“, – konstatavo teismas.
Bendrovės pradžioje prašė teismo iš Uosto direkcijos priteisti 253,5 tūkst. eurų išlaidų už bendrovės „Klasco“ teritorijoje nuo 2022 iki 2024 metų sausio sandėliuotas medžiagas, o vėliau – ir jų pervežimą bei laikymą statybų įmonės „Madaris“ teritorijoje.
Vėliau bendrovės paprašė priteisti ir papildomas 54,6 tūkst. eurų išlaidas, kurios jos negalėjo tiksliai numatyti pradiniame ieškinyje.
„Ieškovų galimybę pridėtinių išlaidų reikalavimą suformuluoti jau pradiniame ieškinyje apribojo tai, kad galutinai faktiniai pridėtinių išlaidų dydžiai buvo patvirtinti tik šių metų balandžio 24 dieną auditoriaus KPMG išvadoje“, – teismui teigė rangovės.
Tuo metu Klaipėdos uosto direkcija teigė, kad bendrovės siekia vilkinti bylos nagrinėjimą.
„Ieškovai nepagrįstai siekia vilkinti bylos nagrinėjimą, nes vėlyvoje pasirengimo bylą nagrinėti iš esmės stadijoje siekia pareikšti naują savarankišką reikalavimą, kurį lydi itin didelės apimties įrodymai“, – teismui teigė direkcija.
Jos teigimu, Vokietijos ir Belgijos įmonės teikdamos pirmąjį ieškinį galėjo numatyti ir papildomas išlaidas.
BNS rašė, kad bangolaužių rekonstrukcija pradėta 2022 metų liepą. Tuomet skelbta, kad projekto vertė sieks apie 49 mln. eurų (su PVM), tačiau dėl papildomų darbų Smiltynėje esančiame pietiniame Klaipėdos uosto mole jis brango iki 55 mln. eurų.
Naujausi komentarai