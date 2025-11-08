Skandalingosios gaudynės finišuos teisme: bėgliui su BMW pareikštas penkiaženklis ieškinys

Reagavo neadekvačiai
Kaip jau rašyta, minėtos gaudynės vainikavo Vytauto Lauruševičiaus, kurio vardas ir pavardė – tokie patys, kaip sporto ir kovos menų asociacijos „Fightersland“ prezidento, vairuoto septintos klasės BMW sustabdymą šiųmetės kovo 30-osios vidurdienį Taikos prospekte – ties Kauno techninės apžiūros centru, Policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnams tada vykdžius Kaune greičio kontrolę.
Policijos departmento suvestinėje apie išskirtiniausius tos paros įvykius teigta, kad šio BMW vairuotojui, gimusiam 1987 m., buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas už nustatyto greičio viršijimą. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, miesto gatvėmis leistiną 50 km/val. greitį jis viršijo apie 30 km/val.
Tačiau portalo kauno.diena.lt duomenimis, ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai tada buvo pradėtas šiek tiek kitokiomis aplinkybėmis negu skelbta suvestinėje – incidentas, per kurį buvo sužalotas minėtos Policijos departamento valdybos specialistas, įvyko pastarajam paprašius pažeidėjo išlipti iš automobilio. Panašu – kad šis pasirašytų protokolą. Tačiau BMW vairuotojas netikėtai skubiai uždarė automobilio langą, per kurį su juo bendravo pareigūnas, ir nepasirašęs jam surašyto protokolo, staigiai pajudėjo iš įvykio vietos, šiuo savo pavojingu manevru parblokšdamas šalia BMW stovėjusį policininką.
Kas ką pergudravo?
Po tokios įvykių sekos, jau nekalbant apie tai, kas vyko toliau, natūraliai kilo klausimas, kas galėjo lemti tokį BMW vairuotojo elgesį – koks nors neleistinas krovinys automobilyje, narkotikų vartojimas ar baimė, kad yra ieškomas policijos už kokį nors iki tol tik jam vienam žinotą nusikaltimą?
Bėglio gaudynėse, anot liudytojų, – pro „Megą“ – Vakarinio aplinkkelio link, dalyvavo penki policijos ekipažai, o pareigūnų persekiojamo BMW greitis siekė ir apie 200 km/val.
Vėliau policijos atstovė pranešė, kad persekiotas BMW po kurio laiko rastas Akademijos miestelyje, bet be vairuotojo, kuris jau buvo iš jo pasišalinęs.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad per minėtas gaudynes pareigūnai pametė šį BMW iš akiračio. Tačiau, kadangi prieš surašant protokolą už leistino greičio viršijimą buvo nustatyta jo vairuotojo tapatybė, nuspręsta vykti į šio asmens gyvenamąją vietą. Tokiomis aplinkybėmis vieno nuosavo Akademijos miestelio namo kieme ir buvo rastas minėtas BMW, kuris buvo išvežtas į policijos saugomų automobilių aikštelę kaip galimo nusikaltimo įrankis.
(Ne)laukta atomazga
BMW vairuotojo paieška buvo paskelbta dar tą patį sekmadienį. Kaip ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai, už ką Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki trejų metų.
Policijos suvestinėje skelbta, kad 1971 m. gimęs nukentėjusysis, medikams jam suteikus būtinąją pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Patikslintais duomenimis, pareigūnui lūžo kulkšnis.
Paskelbę bėglio paiešką, teisėsaugininkai išsiaiškino, kad jis ne kartą turėjo reikalų su teisėsauga. Ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tačiau Lietuvoje laikomas neteistu.
Akademijos seniūnijos atstovai tada apibūdino V. Lauruševičių kaip galimą jų miestelio naujakurį.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, po kurio laiko V. Lauruševičius pats atvyko į vieną iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos skyrių, pradėjusį ikiteisminį tyrimą, lydimas advokato. Kur ateiti žinota pagal kvietimus į apklausas, kuriuos gavo jo artimieji.
Mįslingi žaidimai
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, V. Lauruševičius, patvirtinęs teisėsaugininkams, kad yra minėtos asociacijos prezidentas, pateikė netikėtą versiją, kodėl bėgo nuo policijos – esą išsigando, kad susidūrė su netikrais pareigūnais, nes vienas jų automobilis buvo be skiriamųjų policijos ženklų.
Po apklausos policijoje V. Lauruševičius tada išleistas į namus, skiriant jam švelnesnes kardomąsias priemones už suėmimą: rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos, dokumentų paėmimą ir periodinę registraciją policijoje.
Į gana keistą situaciją tada pateko ir portalas kauno.diena.lt, dar ieškant besislapstančio V. Lauruševičiaus, pabandęs paskambinti jau minėtos asociacijos, susijusios su kovos menais, įsikūrusios Vilijampolėje, kurios prezidentas, kaip skelbiama internete, yra jo bendravardis, telefono numeriu. Paskambinus šiuo, taip pat nurodytu internete – teigiant, kad juo galima susisiekti su asociacijai vadovaujančiu asmeniu, grindžiant tai Registrų centrui jos pateiktais duomenimis, atsiliepė advokatų profesinė bendrija „Černiauskas ir partneriai“. Bendrijos administratorę informavus apie šią situaciją, jos reakcija nebuvo ką nors sakanti. O po kurio laiko šios profesinės bendrijos advokatas atlydėjo V. Lauruševičių į policiją.
Kaltinamas trimis nusikaltimais
Perduodant V. Lauruševičiaus bylą Kauno apylinkės teismui, jis jau buvo kaltinamas trimis nusikaltimais: be jau minėto pasipriešinimo policijai – ir viešosios tvarkos pažeidimu bei nesunkiu savo pareigas vykdžiusio asmens sužalojimu. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, būtent dėl pareigūno, kuriam buvo sulaužyta kulkšnis, gydymo užsitęsė ir šis ikiteisminis tyrimas.
Sprendžiant iš V. Lauruševičiui pareikšto kaltinimo, nieko neleistino ar bent jau to pėdsakų per detalią jo BMW apžiūrą pareigūnai neaptiko.
V. Lauruševičius savo kaltę pripažįsta, dėl ko šiam teismo procesui greičiausiai bus pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, dėl kurio jam skirtą bausmę bus galima sumažinti trečdaliu. O griežčiausia bausmė gresia už pareigūno sužalojimą. Už nesunkų asmens, vykdžiusio savo pareigas, sužalojimą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki penkerių metų be jokios kitos alternatyvos.
Didžiausias ieškinys – Policijos departamento
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, V. Lauruševičiui pareikšti trys ieškiniai. Priteisti didžiausią – beveik 24 tūkst. eurų – sumą iš jo prašo Policijos departamentas, tiek sumokėjęs tarnybos metu nukentėjusiam savo pareigūnui už draudiminį įvykį. „Sodra“ pateikė beveik 4 tūkst. eurų ieškinį už nukentėjusiam išmokėtą nedarbingumą. Valstybinė ligonių kasa – beveik 270 eurų už jo gydymą.
Pats nukentėjusysis jokio moralinio atlygio, teisiškai vadinamo neturtine žala, iš V. Lauruševičiaus, perduodant bylą teismui, neprašė. Tačiau dar gali tai padaryti iki ją atverčiant teisme. Kol kas nukentėjusiojo pozicija neaiški.
Ši byla gali baigtis ir susitaikymu bei V. Lauruševičiaus atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nes jis laikomas neteistu ir savo kaltę pripažįsta. Tačiau tam yra būtina dar viena sąlyga – privaloma atlyginti padarytą turtinę žalą.
Remiantis kaltinamuoju šios bylos aktu, „Sodros“ duomenimis, V. Lauruševičius dirba dviejose darbovietėse – uždarojoje akcinėje bendrovėje ir mažojoje bendrijoje. Vadovavimas minėtai asociacijai yra jo visuomeninės pareigos.
