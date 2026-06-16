Vytautas Žilėnas: „Laluna“ – tokia kaip vasara

– Jei vasara būtų daina ir grotų eteryje be sustojimo. Kokia daina tai būtų?
– Man buvo penkiolika. Su draugais vieną vasaros vakarą „netyčia“ atsidūrėme diskotekoje ir nuo tos dienos, net prabėgus daugeliui metų, jei vasara būtų daina, man ji būtų Scooter – „Endless Summer“.
– Jei vasara būtų skonis, koks jis būtų?
– Tik ką priskintų, dar kiek neprinokusių ir labai lauktų pirmųjų braškių skonis, nes pačiam tas braškes tekdavo ir laistyti, ir ravėti.
– Kas vasarą geriau – jūra ar ežeras?
– 100 procentu jūra! Tikrai nieko neturiu prieš ežerą, bet jame per bangas nepašokinėsi.
– Koks vasaros garsas tau gražiausias?
– Absoliuti tyla, ryte, prieš saulėtekį.
– Koks vasaros kvapas tau skaniausias?
– Vienareikšmiškai – jazminų. Su niekuo nepalyginamas kvapas. Beje, kvepalus gaminantys žmonės sako, kad jazmino kvapo yra beveik neįmanoma išgauti.
– Jei vasarą galėtum valgyti tik vieną patiekalą ar užkandį, kas tai būtų?
– Šaltibarščiai su šviežiomis putpelės kiaušinio dydžio bulvėmis.
– Jei galėtum išmokti naują veiklą vasarą, kas tai būtų?
– Norėčiau profesionaliai išmokti rūkyti mėsą ir autentiškai raugti girą.
– Kas patinka labiau – saulėtekiai ar saulėlydžiai?
– Saulėtekiai. Nes saulėlydžių esu matęs ne vieną, o saulėtekiams, kaip bebūtų keista, esu per didelis miegalius.
– Koks keisčiausias dalykas, kurį esi daręs vasarą?
– Po pralaimėtų lažybų šiltą vasaros dieną teko eiti Vilniaus gatvėmis su kailiniais ir žiemine kepure. Įdomi bei itin karšta patirtis.
– Kas tau yra tobula vasaros diena?
– Plius 22, nestiprus vėjas, saulę kartas nuo karto uždengia lengvi plunksniniai debesys. Vandens temperatūra plius 20, bangų yra, maudytis galima.
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