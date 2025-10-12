 Aiškėja daugiau tragiškos avarijos Šilutės rajone detalių

Aiškėja daugiau tragiškos avarijos Šilutės rajone detalių

Žuvo dvi moterys, sužaloti aštuoni nepilnamečiai
2025-10-12 09:01
BNS inf.

Šilutės rajone šeštadienį susidūrus dviem automobiliams žuvo juos vairavusios moterys.

Pasak pareigūnų, nelaimė įvyko 15.55 val. Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.

Automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters, gimusios 1965 metais, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliais: „BMW 3 series“, vairuojamu moters, gimusios 1982 metais, ir „VW Toureg“, vairuojamu vyro, gimusio 1968-aisiais.

Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota Prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę aštuoni nepilnamečiai, kurie pristatyti į Klaipėdos ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

