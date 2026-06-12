Apsaugos darbuotojui – kaltinimai iš vagies

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pradėtas pagal 1980 metais gimusio vyro pareiškimą.
Jame nurodoma, kad birželio 8-ąją, apie vidurdienį, uostamiesčio Gedminų gatvėje esančioje parduotuvėje, kur pareiškėjui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl smulkios vagystės, jį sumušė 1978 metais gimęs apsauginis.
Nukentėjusysis perduotas medikams, apsaugos darbuotojui įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
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