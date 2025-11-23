 „Baisi avarija“: liudininkų vaizdai kalba patys už save

2025-11-23 13:26 diena.lt inf.

Sekmadienio rytas Klaipėdoje paženklintas skaudžia avarija.

Klaipėdos policijos atstovai portalui klaipeda.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie avariją Taikos pr. ir Jūrininkų pr. sankryžoje gautas lapkričio 23 d. šiek tiek prieš 10 val. ryto.

Šioje vietoje susidūrė 35-erių moters vairuojamas automobilis „Porsche“ ir 65-erių vyro vairuojamas vilkikas.

Į nelaimės vietą nedelsiant išsiųstas pareigūnų ekipažas ir greitoji medicinos pagalba. Po smūgio medikų pagalbos prireikė „Porsche“ vairuotojai. Po pirminės apžiūros ji išgabenta į gydymo įstaigą.

Policijos duomenimis, abu vairuotojai – blaivūs.

Kad smūgis buvo stiprus, liudija ir į socialinius tinklus patekę avarijos vaizdai, ir liudininkų pasakojimai.

„Baisi avarija ties Jūrininkų sankryža. Moteris vairavo viena. Išvežta į ligoninę“, – rašė vienas jų.

„Pastoviai čia avarijos, vairuokime atidžiai. Visa laimė, kad keleivių nebuvo lengvojoje“, – tikino ir kitas internautas, pasidalijęs nelaimės vaizdais.

Feisbuko paskyros „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

„Važiavom pro šalį, vaizdas tikrai nekoks“, – pastariesiems antrino dar viena nelaimės liudininkė.

Kas kaltas dėl avarijos, nustatys ekspertai.

