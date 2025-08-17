 Bute – šūvis iš kovinio ginklo

Bute – šūvis iš kovinio ginklo

2025-08-17 09:59
Daiva Janauskaitė

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai tiria keistą įvykį – jauna moteris namuose šovė į sieną. Į daugybę klausimų atsakymų bus ieškoma prasidėjus darbo savaitei.

Bute – šūvis iš kovinio ginklo
Bute – šūvis iš kovinio ginklo / Asociatyvi P. Peleckio / BNS, Freepik.com nuotr.

Šalies kriminalinių įvykių suvestinėje skelbiama, kad šeštadienį, 8.34 val., uostamiesčio Ragainės gatvėje, vieno namo bute, 23 metų mergina šovė koviniu šaunamuoju ginklu.

Pasirodo, mergina atsirakino bute įrengtą seifą ir paėmė iš jo savo draugo pistoletą „CZ 85“.

Ji kartą šovė į sieną.

Žmonės šio incidento metu nenukentėjo.

Iškviesti pareigūnai ginklą paėmė ir pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.

Ar prieš tai bute vyko konfliktas, o gal tai įvyko dėl merginos smalsumo ir neatsargumo? Visa tai aiškinsis pareigūnai.

Ar ginklas buvo įgytas ir laikomas teisėtai, kol kas nepranešama.

