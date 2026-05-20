Buvęs Klaipėdos policijos pareigūnas ir buvęs advokatas lieka nuteisti dėl piktnaudžiavimo

Tai antradienį nusprendė Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų ir Generalinės prokuratūros skundus.
„Nustatyta, kad E. Tautavičius ir M. Navickas veikė siekdami asmeninės naudos V. Valiui, kad jis išvengtų baudžiamosios atsakomybės už nužudymą“ , – per posėdį skelbdama nuosprendį sakė Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Aušra Bielskė.
Teisėjams nusprendus, kad piktnaudžiaudami nuteistieji turtinės ar kitokios asmeninės naudos nesiekė, taip pat atsižvelgus, kad piktnaudžiavimas dabar priskiriamas ne sunkiems, o apysunkiems nusikaltimams, pinginės baudos sumažintos.
E. Tautavičius nuosprendžius dėl kitų nusikaltimų yra išklausęs ir anksčiau – 2014 ir 2015 m. Subendrinus visus nuosprendžius jam dabar skirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams ir šešiems mėnesiams bei daugiau nei 12 tūkst. eurų bauda.
Buvusiam advokatui klaipėdiečiui M. Navickui už piktnaudžiavimą anksčiau buvo skirta 18,8 tūkst. eurų bauda. Dabar nauju verdiktu bauda sumažinta iki 11 tūkst. 298 eurų.
Byla, kurioje dabar paskelbtas nuosprendis, susijusi su moters nužudymo tyrimu uostamiestyje prieš beveik aštuoniolika metų. Teisėsauga aiškinosi, ar Edmundas Montvydas, vėliau pakeitęs pavardę į Bedaugis, su pareigūnų ir advokato pagalba prisiėmė svetimą kaltę už moters nužudymą. Manoma, kad moterį galėjo nužudyti Virgilijus Valius – jis pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo organizavimo.
Klaipėdoje slaugytoja dirbusi 33 metų I. Ž. buvo nužudyta 2008 metų liepos pradžioje, jos bute nužudymo naktį lankėsi V. Valius su savo pažįstamu E. Bedaugiu. Bute buvo vartojamas alkoholis, vyko konfliktai, manoma, kad moteris galbūt galėjo įžeisti vyrus ir buvo mirtinai sumušta.
Už I. Ž. nužudymą kaltu buvo pripažintas ir nuteistas kalėti E. Montvydas, tuo metu V. Valiui buvo pateikti kaltinimai tik dėl nusikaltimo slėpimo ir daiktų vagystės, bet jis buvo išteisintas.
Manoma, kad patyręs spaudimą ir supratęs, kad V. Valius turi ryšių teisėsaugoje, E. Montvydas sutiko prisiimti kaltę dėl moters nužudymo, už tai jam buvo pažadėta 200 tūkst. litų (apie 58 tūkst. eurų).
Teismų nuomonės dėl pinigų išsiskyrė
Pernai gruodį nuosprendį šioje byloje paskelbęs Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad buvo įrodyta, jog beveik 29 tūkst. eurų iš V. Valiaus buvo perduoti E. Bedaugiui.
Apeliacinis teismas pasisakė dėl pinigų perdavimo ir kitų su tuo susijusių klausimų.
„Teismas nusprendė, kad byloje yra įrodyta, kad E. Tautavičius disponavo 60 tūkst. eurų suma, kuri buvo skirta nukentėjusiajam, kaip atlygis už pakeistus parodymus. Dalį šios sumos jis perdavė jo dabartinei sutuoktinei, tačiau dalis šios sumos, tai yra apie 28 tūkst. 962 eurus, liko jo dispozicijoje. Visgi, bylos duomenis, ši suma nebuvo numatyta kaip E. Tautavičiui perduodamas atlygis už jo neteisėtus veiksmus. Pats E. Tautavičius, melagingai nurodydamas, kad pinigai iš jo buvo paimti atliktos kratos metu ir atsisakydamas juos perduoti E. Bedaugiui, atliko veiksmus, prieštaraujančius nustatytam susitarimui su nusikalstamos veikos organizatoriumi V. Valiumi. Byloje taip pat nėra duomenų, kad E. Tautavičius iš anksto buvo suplanavęs pasilikti dalį perduotos sumos sau“, – sakė Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Aušra Bielskė.
Nors pas E. Tautavičių liko dalis pinigų iš jam perduotos 60 tūkstančių eurų sumos, teisėjų vertinimu, nėra pagrindo išvadai, kad ši likusi suma jam buvo pažadėta ar perduota kaip atlygis už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi.
Trijų teisėjų kolegija taip pat pasisakė ir dėl M. Navicko veiksmų.
„Nors byloje surinktų įrodymų visetas patvirtina, kad M. Navickas nužudymo byloje E. Bedaugiui atstovavo veikdamas V. Valio interesais, tačiau vien to nepakanka pripažinti, kad už piktnaudžiavimo veiksmus jis gavo ar siekė gauti kokią nors turtinę naudą. V. Valio parodymai tokių aplinkybių nepatvirtina, nei ikiteisminio, nei teisminio tyrimo metu nebuvo nustatytas nei atsiskaitymo su M. Navicku būdas, nei M. Navickui už nustatytus piktnaudžiavimo veiksmus sumokėtas ar pažadėtas sumokėti pinigų sumos dydis“, – sakė teisėja.
Pasak jos, advokatas M. Navickas nurodė, kad už suteiktas teisines paslaugas iš E. Bedaugio sutuoktinės gavo 1 tūkstantį litų, tačiau moteris kategoriškai tai paneigė, ji nuosekliai tvirtino, kad pinigų minėtam advokatui niekada nemokėjo ir neturėjo mokėti.
„Nukentėjusysis buvo nurodęs teismui, kad M. Navickas jam sakė, kad už gynybą sumokės V. Valius, tačiau kartu nurodė, kad kažkas turėjo sumokėti, nes žmonės nedirba veltui. Visgi E. Bedaugis patikslino, kad fakto, jog M. Navickas ir E. Tautavičius už savo veiksmus gavo atlygį, jis nežino, jam tik V. Valius sakė, kad jam tai brangiai kainavo. Jis pats to nematė ir sumos jam niekas nesakė. Taigi, tokie nukentėjusiojo parodymai nėra konkretūs, jie grindžiami jo paties situacijos interpretavimu“, – sakė teisėja.
Praėjus keleriems metams po moters nužudymo, E. Montvydas buvo sulaikytas Didžiojoje Britanijoje, paskui perduotas į Lietuvą.
Vyras anksčiau buvo davęs parodymus prieš grupuotės narius, todėl pats bausmės išvengė.
Atgabentas iš tuomečio Šiaulių tardymo izoliatoriaus vyras Klaipėdos policijos areštinėje buvo uždarytas į vieną kamerą su tos grupuotės nariu, su kuriuo anksčiau siejo bendra byla, jam buvo išmuštas dantis.
Su nužudymu siejamas V. Valius šioje byloje nuteistas už piktnaudžiavimo organizavimą.
Jis nuteisiamas jau ne pirmoje byloje.
Svetimos kaltės prisiėmimas – prekyba žmonėmis
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) kovą nutartimi kitoje byloje konstatavo, kad du dabar jau buvę Klaipėdos advokatai, tarp jų ir minėtas M. Navickas, veikė taip, kad nekaltas asmuo prisiimtų svetimą kaltę už disponavimą dideliu narkotikų kiekiu.
Tai pirma tokio pobūdžio byla Lietuvoje, kai svetimos kaltės prisiėmimas vertinamas kaip prekyba žmonėmis.
Išnagrinėtos baudžiamosios bylos duomenimis, tam, kad Klaipėdos rajono gyventojas V. Valius išvengtų baudžiamosios atsakomybės už 2017 m. jo namuose rastą labai didelį kiekį kokaino (jam grėsė laisvės atėmimas nuo dešimt iki penkiolikos metų), buvo rastas socialiai pažeidžiamas asmuo iš Panevėžio. Šiam vyrui buvo pasiūlytas atlygis už tai, kad jis prisipažintų, jog jam priklausė kokainas, ir nurodytų, jog V. Valius nieko nežinojo apie narkotikus, t. y. prisiimtų kaltę už V. Valiaus padarytą nusikaltimą ir vėliau atliktų paskirtą laisvės atėmimo bausmę.
Tyrimo duomenimis, 2017 m. pavasarį V. Valio namuose prie Klaipėdos buvo rastos šešios sandariai uždarytos konservų dėžutės su daugiau kaip kilogramu kokaino. Vėliau pareigūnai gavo duomenų, kad V. Valius, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės už kokaino įsigijimą, su jį gynusiu advokatu Aivaru Surbliu ir kitu asmeniu surado ir įkalbėjo nekaltą socialiai pažeidžiamą asmenį Anatolijų Greiną už 30 tūkst. eurų prisiimti baudžiamąją atsakomybę.
Surastas asmuo prisipažino dėl neva padaryto nusikaltimo ir keturiolika mėnesių buvo suimtas.
Teisėsaugai išaiškinus nusikaltimus, baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti Klaipėdoje praktikavę, dabar jau buvę advokatai M. Navickas ir A. Surblys.
M. Navickui šioje byloje už piktnaudžiavimą buvo skirta 40 tūkst. eurų bauda, tuo metu A. Surblys buvo nuteistas ne tik už piktnaudžiavimą, bet prekybą žmonėmis. Jam skirta devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
LAT trijų teisėjų kolegija konstatavo, kad advokatas M. Navickas žinojo, jog jo klientas A. Greina nėra susijęs su disponavimu labai dideliu kiekiu narkotikų, kurie buvo rasti V. Valio namuose.
„Jo, kaip advokato, veiksmai išoriškai atrodė kaip gynėjo teisėta veikla, tačiau iš tikrųjų buvo A. Greinos gynybos imitavimas ar fiktyvi gynyba. Nuteistasis M. Navickas kartu su kitais bendrininkais sprendė visus klausimus, susijusius su A. Greinos dalyvavimu baudžiamajame procese ne rūpindamasis paties A. Greinos interesų įgyvendinimu, o tuo, kas baudžiamosios atsakomybės išvengtų kitas asmuo, tai yra V. Valius. Byloje patikimai nustatyta, kad būdamas advokatu, nuteistasis M. Navickas ėmėsi fiktyvios A. Greinos gynybos ikiteisminiame tyrime, žinodamas, kad A. Greina nesusijęs su jam inkriminuojamu (nusikaltimu – ELTA) ir jo pripažinta kalte dėl labai sunkaus nusikaltimo, o būtent siekdamas padėti kitam asmeniui, (...) V. Valiui išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teismai tinkamai nustatė, kad M. Navickas ir kiti asmenys, būdami advokatais, pažeidė tiek profesinę veiklą reglamentuojančius įstatymus, etikos normas ir sulaužė advokato priesaiką“, – sakė teisėja R. Ažubalytė.
Pasak teismo, imituodamas A. Greinos teisinę gynybą, M. Navickas su kitais bendrininkais, taip pat advokatu A. Surbliu, sumenkino visuomenės pasitikėjimą advokatais, padarė žalą ir pačiam A. Greinai.
„Tokie veiksmai, trukę beveik pusantrų metų – nuo 2017 m. gegužės iki 2018 m. lapkričio – buvo kryptingi, sistemingi ir derinami tarpusavyje, tai lėmė didelę žalą valstybei, nes būtent valstybė, priimdama įstatymus, sukurdama teisėsaugos sistemą, įkurdama Advokatūrą, įsipareigoja užtikrinti tiek visuomenės ir asmens saugumą nuo nusikalstamų veikų, tiek įtariamojo ir kaltinamojo teisę į sąžiningą procesą”, – pabrėžė teisėja R. Ažubalytė.
Sunkiai besivertusiam ir nuo narkotinių medžiagų priklausomam panevėžiečiui A. Greinai už tai, kad jis prisiimtų svetimą kaltę narkotikų byloje, buvo žadamas ne tik piniginis atlygis – žadėta sutvarkyti jo tėvų kapavietę, materialiai išlaikyti įkalinimo įstaigoje tol, kol jis atliks laisvės atėmimo bausmę.
V. Valius šioje byloje pripažintas kaltu dėl prekybos žmonėmis ir piktnaudžiavimo, jam skirta septynerių metų laisvės atėmimo bausmė. Jis taip pat yra nuteistas ir minėtoje byloje dėl neteisėto narkotikų laikymo.
A. Greina teismo procese nedalyvavo, nė karto nebuvo apklaustas, jo surasti nepavyko, tačiau LAT nusprendė, kad byloje palanka įrodymų, kad jis tapo prekybos žmonėmis auka.
