Dėl radinio po grindimis teko kviesti pareigūnus

2025-11-22 09:26
ELTOS inf.

Šilutėje vyriškis tvarkydamas įsigytą namą po grindimis rado į popierių supakuotą šaunamąjį ginklą, praneša Tauragės policija.

Policijos teigimu, vyriškis įsigyto namo antrame aukšte po grindimis rado į popierių supakuotą šaunamąjį ginklą ir maišelį su 230 vnt. šovinių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso (BK) 253 straipsnio pirmą dalį. 

Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

