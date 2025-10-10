Dėl vaikų saugumo – baimė: plinta nerimą keliantys pasakojimai

„Vaikai po mokyklos prie baseino stotelėje laukė autobuso ir buvo sustojusi juoda „Toyota“, kaip visureigis (taip vaikai pasakojo), vyras ir moteris kalbino vaikus ir siūlė pavežti. Sakė, kad vienas berniukas atsisakė, o didesnis įlipo. Gal girdėjote kažkas, matėte kažką panašaus?“ – feisbuko grupėje „Vitės bendruomenė“ teiravosi moteris.
Faktinių įrodymų – nuotraukų, vaizdo įrašų ar kitų asmenų liudijimų – bent toje grupėje pateikta nėra, tačiau tokio pobūdžio pasakojimai paveikia mažamečius auginančias šeimas ir kelia nerimą dėl vaikų saugumo.
Pavienių tokio pobūdžio pranešimų pasitaiko.
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pranešimų dėl tokių incidentų, bent spalio 1-ąją, nebuvo gauta.
„Klaipėdos miesto PK pareigūnų teigimu, pavienių tokio pobūdžio pranešimų pasitaiko, tačiau kad tokių būtų buvę šiemet, nepamena. 2024 m. liepos mėnesį gavus pranešimą, kad nepažįstamas vyras galbūt iš parduotuvės Klaipėdoje bandė išsivesti du vaikus, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas (pagal Baudžiamojo kodekso 284 straipsnį), kuris, patikslinus aplinkybes ir nenustačius nusikalstamos veikos sudėties, buvo nutrauktas“, – pasakojo pareigūnai.
Klaipėdos apskrities pareigūnų duomenimis, nuo 2025 m. pradžios iki spalio 8 d. Klaipėdos pareigūnai yra pradėję septynis ikiteisminius tyrimus, susijusius su nepilnamečių dingimu be žinios. Šeši iš jų nutraukti ieškotus asmenis suradus.
„Gavus pranešimą, nepilnamečio dingimo aplinkybių tikslinimas ir jo paieška pradedami nedelsiant. Pasak pareigūnų, yra nepilnamečių, kurie linkę gana dažnai dingti iš gyvenamosios vietos, tačiau po kiek laiko sugrįžta patys, arba būna atvejų, kai pranešus apie galimą nepilnamečio dingimą, jis netrukus randamas ar sugrįžta namo pats, iki ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – nurodė Klaipėdos apskrities VPK Komunikacijos poskyrio specialistės.
Pareigūnai rekomenduoja tėvams nuolat kalbėtis su savo vaikais, priminti, kaip elgtis, kai kalbina nepažįstamas asmuo, ir kaip saugiai grįžti į namus.
Pastebėjus įtarimų keliantį elgesį su nepilnamečiais, prašoma pirmiausia ne skelbti apie tai socialiniuose tinkluose, o nedelsiant pranešti policijos pareigūnams telefonu 112. Esant galimybei, įsidėmėti ir pareigūnams pateikti detalių, galinčių padėti atpažinti įtarimų sukėlusį asmenį.
