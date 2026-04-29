Ekstrasensei – itin įspūdinga suma

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ėmėsi tirti du atvejus, kai nukentėjusieji per savo patiklumą prarado nemažas pinigų sumas.
Įspūdingą nuostolį patyrė 53 metų moteris, kuri šventai tikėjo, kad jos bėdas gali išspręsti ekstrasensas. Tokias paslaugas teikiančio asmens ji ieškojo socialiniuose tinkluose.
Gerą grobį užuodė kažkokia moteriškė, ji ir pažadėjo pagalbą. Ekstrasense apsimetusi moteris aiškino, kad bėdas spręs nuotolinių seansų metu.
Pradėjusi bendrauti su ja Klaipėdos rajone gyvenanti naivi moteris suprato, kad paslauga kainuos nemažai ir per aštuonias dienas nuo balandžio 6-osios nepažįstamam asmeniui perdavė 32 tūkst. eurų.
Atrodo, kad tiek savų pinigų ji neturėjo, nemažą dalį skolinosi.
Į policiją auka kreipėsi po poros savaičių, ko gero, taip ir nesulaukusi pagalbos. Pareigūnai neskelbia, kas padėjo šiai moteriai suprasti, kad ji buvo apgauta.
Kriminalinės policijos pareigūnai kol kas renka medžiagą apie šį įvykį. Jei pakaks svarių argumentų, netrukus bus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Į miesto policijos komisariatą kreipėsi ir 95 metų senolis. Pirmadienio popietę jis buvo apvogtas ir prarado 8 170 eurų.
Senolis sėdėjo savo daugiabučio namo kieme ant suoliuko, kai jį užkalbino nepažįstama moteris. Ji klausė, ar pagyvenęs vyras gyvena šiame name, ir paaiškino, kad gyventojų butuose bus keičiami vandens ir dujų skaitikliai, todėl ji privalanti juos apžiūrėti ir nufotografuoti, o meistrai su naujais skaitikliais ateis kitą dieną.
Patikėjęs įtikinama nepažįstamosios kalba vyras įsileido apgavikę į savo butą. Po to, kai ji išėjo, senolis nuėjo į parduotuvę produktų, o grįžęs norėjo likusius po pirkimo pinigus padėti į įprastą vietą, bet santaupų ten jau nerado.
Policininkams daugiau žinių apie nusikaltimą suteikė nukentėjusiojo kaimynė. Ji matė, kaip senolį kalbino kažkokia moteris, kaip jiems einant į namą iš paskos sekė dar viena, iki tol nematyta moteris.
Įtariama, kad viena jų vaidina paslaugas teikiančių įstaigų darbuotoją, jos užduotis kalbinti auką ir pasistengti, kad ji nepajustų, kaip bendrininkė bute ieško grobio.
Uostamiestyje dviejų panašiai veikiančių nusikaltėlių aukomis jau yra tapęs visas būrys vyresnio amžiaus klaipėdiečių. Kol kas apie įtariamųjų sulaikymą nebuvo pranešta.
Ši vagystė ir visos anksčiau įvykdytos vis dar tiriamos.
