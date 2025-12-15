Gargžduose po šūvio sužeistas žmogus

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, gruodžio 14 d., sekmadienį, apie 19.53 val. Klaipėdos rajone, Gargžduose, pašautas žmogus.
48-erių vyras, eidamas namo, išgirdo garsą, panašų į šūvio, ir pajuto skausmą krūtinėje.
Nukentėjusysis, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Naujausi komentarai