Į Klaipėdos ligoninę paguldytos dvi apsinuodijusios nepilnametės

Kaip pranešė Policijos departamentas, 2009 ir 2011 metais neaiškiomis medžiagomis apsinuodijusios paauglės į ligoninę apie 18.30 buvo pristatytos iš namų.
Policija surinko medžiagą dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo nepilnamečiams.
Penktadienio vakarą Klaipėdos ligoninėje buvo paguldytos dvi nepilnametės.
