2025-10-14 11:09 diena.lt inf.

Klaipėdoje ilgapirščiai ir vėl nusitaikė į „Lexus“ automobilius.

Ilgapirščių taikinyje – ši automobilių markė

Policijos duomenimis, pirmadienį, apie 7.50 val., Klaipėdoje, Darželio gatvėje, kieme, pastebėta, kad yra pavogtas automobilio „Lexus“ katalizatorius. Žala – 1 tūkst. eurų.

Tą pačią dieną, apie 15.40 val., Debreceno gatvės kieme fiksuota identiška vagystė – pavogtas automobilio „Lexus RX350“ katalizatorius. Žala – taip pat apie 1 tūkst. eurų. 

Abejais atvejais pradėti vagystės tyrimai.

Primename, kad sekmadienį uostamiestyje irgi buvo pavogti trijų „Lexus“ automobilių katalizatoriai.

Tąkart visos vagystės fiksuotos vienoje – Kauno gatvėje.

