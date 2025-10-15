 Pasirūpinkite savo automobiliais – mieste siaučia vagys

Klaipėdoje jau trečią dieną iš eilės vagiami „Lexus“ automobilių katalizatoriai. Antradienį mieste fiksuotos ir kelios kitokio tipo vagystės.

Panašu, kad dar sekmadienį uostamiestyje prasidėjo katalizatorių vagysčių bumas. Tądien fiksuoti trys vagystės atvejai. Tuo tarpu pirmadienį į pareigūnus kreipėsi du nuostolį patyrę „Lexus“ savininkai. Šiandien paaiškėjo, kad ir pirmadienio šių identiškų vagysčių skaičius irgi yra trys. Kaip skelbė policija, spalio 13 d. apie 7.50 val. Baltijos prospekto kieme, pastebėta, kad yra pavogtas automobilio „Lexus RX 400H“ katalizatorius. Žala – 1 tūkst. eurų.

Antradienį fiksuotos dar dvi tokios vagystės.

16.30 val. Taikos prospekte, automobilių stovėjimo aikštelėje, pavogtas automobilio „Lexus RX300“ katalizatorius. Žala siekia apie 950 eurų.

Kiek anksčiau, apie 14 val., irgi Taikos prospekte ilgapirščiai nusitaikė į jau kitos automobilio markės – „Hyunday Santa Fe“ – katalizatorių. Žala – 300 eurų. 

Vogė muzikinius instrumentus, statybinius įrankius

Antradienį uostamiestyje pranešta ir dar apie kelias kitokio tipo vagystes.

Kaip skelbė policija, apie 8.59 val. į darbą atvykę įmonės darbuotojai pastebėjo, kad Naujakiemio gatvėje yra išlaužtos daugiabučio namo rūsio durys ir pavogti darbo įrankiai – du perforatoriai „Bosch“, trys akumuliatoriniai suktukai, kampinis šlifuoklis ir kiti. Žala įmonei siekia 2 tūkst. eurų.

Kitas atvejis fiksuotas Baltijos prospekte. Apie 13.20 val. pastebėta, kad iš automobilio BMW yra pavogtas muzikinis instrumentas mėnulio būgnas, kurio vertė – 380 eurų. 

Po kelių valandų, 16.20 val., Taikos prospekte pastebėta, kad iš neužrakinto automobilio „Renault Master“ pavogta vyriška piniginė, kurioje buvo asmens ir automobilio dokumentai, banko kortelė ir pinigai – apie 900 eurų.

Visais atvejais pradėtai vagystės tyrimai.

